Ne možete zaspati u avionu, ma koliko bili umorni? Ovo su trikovi koji pomažu na dugim letovima

Ključ dobrog sna u avionu je da si, koliko god je moguće, napravite vlastitu oazu mira. Uložite u kvalitetan jastuk za vrat koji drži glavu u neutralnom položaju i sprječava bol u vratu.krenizdravo. Ponesite masku za oči koja potpuno blokira svjetlo, jer u kabini nikad nije pravi mrak. Dodajte čepiće za uši ili slušalice s poništavanjem buke kako bi motori, kolica s pićem i razgovori ostalih putnika postali tek udaljena pozadina.

Prvo pravilo je - priprema počinje prije ukrcaja . Izbjegavajte kofein i tešku hranu nekoliko sati prije leta, a ako putujete noću, pokušajte uskladiti let s vlastitim ritmom spavanja. Tijelo će lakše 'uhvatiti' san ako mu to nije potpuni šok.

Pokušajte se odmaknuti od ekrana barem pola sata prije ukrcaja . Umjesto toga, vrijeme u čekaonici iskoristite za nešto opuštajuće – primjerice čitanje, slušanje lagane glazbe ili zapisivanje misli. Takve male navike pomažu smiriti um i lakše vas uvode u stanje odmora .

Važno je i kako sjedite. Ako možete, birajte sjedalo uz prozor - daje vam više kontrole nad položajem i manje ometanja od drugih putnika. Lagano naslonite sjedalo, poduprite donji dio leđa i pokušajte opustiti mišiće, čak i ako vam se čini da ne možete zaspati odmah.

Hidratacija je još jedan ključan faktor. Suhi zrak u kabini dodatno iscrpljuje organizam, pa redovito pijte vodu i izbjegavajte alkohol koji može poremetiti kvalitetu sna.

Na kraju, nemojte forsirati. Ako san ne dolazi, pokušajte se opustiti uz laganu glazbu ili vođenu meditaciju. Čak i kratki periodi odmora mogu napraviti veliku razliku i pomoći vam da na odredište stignete manje iscrpljeni.