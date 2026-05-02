Ne možete zaspati u avionu, ma koliko bili umorni? Ovo su trikovi koji pomažu na dugim letovima

D.A.M.

02.05.2026 u 12:39

Prije nego što krenete na put, kreirajte umirujuću rutinu koja će vam pomoći da se opustite i pripremite za san
Prije nego što krenete na put, kreirajte umirujuću rutinu koja će vam pomoći da se opustite i pripremite za san Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Matej Kastelic
Bionic
Reading

Duga putovanja avionom mogu biti zamorna i za najiskusnije putnike - tijelo traži odmor, ali glava ne uspijeva 'isključiti'. Suhi zrak, buka motora, svjetla u kabini i neudobno sjedalo idealna su kombinacija za neprospavanu noć 'na visini'. Ipak, uz nekoliko malih promjena rutine i u avionu se može odspavati puno bolje nego što mislite

Ključ dobrog sna u avionu je da si, koliko god je moguće, napravite vlastitu oazu mira. Uložite u kvalitetan jastuk za vrat koji drži glavu u neutralnom položaju i sprječava bol u vratu.krenizdravo. Ponesite masku za oči koja potpuno blokira svjetlo, jer u kabini nikad nije pravi mrak. Dodajte čepiće za uši ili slušalice s poništavanjem buke kako bi motori, kolica s pićem i razgovori ostalih putnika postali tek udaljena pozadina.

Ovi mali dodatci zauzimaju minimalno mjesta u ručnoj prtljazi, a mogu napraviti ogromnu razliku između cjelonoćnog 'drijemanja' i pravog odmora.

Prije samog leta

Prvo pravilo je - priprema počinje prije ukrcaja. Izbjegavajte kofein i tešku hranu nekoliko sati prije leta, a ako putujete noću, pokušajte uskladiti let s vlastitim ritmom spavanja. Tijelo će lakše 'uhvatiti' san ako mu to nije potpuni šok.

Da biste bili sigurni da vam san tijekom leta bude što kvalitetniji, izbjegavajte teške obroke, alkohol i kavu
Da biste bili sigurni da vam san tijekom leta bude što kvalitetniji, izbjegavajte teške obroke, alkohol i kavu Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik

Pokušajte se odmaknuti od ekrana barem pola sata prije ukrcaja. Umjesto toga, vrijeme u čekaonici iskoristite za nešto opuštajuće – primjerice čitanje, slušanje lagane glazbe ili zapisivanje misli. Takve male navike pomažu smiriti um i lakše vas uvode u stanje odmora.

Ako je to moguće, odaberite sjedište uz prozor - to vam omogućava da se lakše namjestite i pronađete udobnu poziciju za spavanje
Ako je to moguće, odaberite sjedište uz prozor - to vam omogućava da se lakše namjestite i pronađete udobnu poziciju za spavanje Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik

Važno je i kako sjedite. Ako možete, birajte sjedalo uz prozor - daje vam više kontrole nad položajem i manje ometanja od drugih putnika. Lagano naslonite sjedalo, poduprite donji dio leđa i pokušajte opustiti mišiće, čak i ako vam se čini da ne možete zaspati odmah.

Hidratacija je još jedan ključan faktor. Suhi zrak u kabini dodatno iscrpljuje organizam, pa redovito pijte vodu i izbjegavajte alkohol koji može poremetiti kvalitetu sna.

Na kraju, nemojte forsirati. Ako san ne dolazi, pokušajte se opustiti uz laganu glazbu ili vođenu meditaciju. Čak i kratki periodi odmora mogu napraviti veliku razliku i pomoći vam da na odredište stignete manje iscrpljeni.

Vojna metoda

Tzv. vojna metoda uspavljivanja navodno djeluje u 96 posto slučajeva i može se primijeniti i u avionu. Potrebno je smjestiti se u što udobniji položaj, svjesno opustiti cijelo tijelo od glave do prstiju uz fokus na disanje te zamisliti osjećaj topline koji se širi od prsa prema trbuhu, nogama i stopalima. Zatim se um smiruje zamišljanjem umirujuće, sigurne scene, čime se dodatno smanjuje napetost. Stručnjaci napominju da većina ljudi u avionu ni ne primijeti koliko je napeta te da se, kad se opusti tijelo, lakše opušta i um, a savjetuju i izbjegavanje kofeina, nošenje maske za oči, jastuka za vrat i udobne, lagane odjeće.

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
HIT KOMAD

HIT KOMAD

Zaboravite na mini i maksi modele: Ovo je hit suknja za proljeće, laska svakom obliku tijela
SAN NA VISINI

SAN NA VISINI

Ne možete zaspati u avionu, ma koliko bili umorni? Ovo su trikovi koji pomažu na dugim letovima
ASTRO PROGNOZA

ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 2. svibnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

najpopularnije

Još vijesti