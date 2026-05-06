Ako ste kupili ove gljive - ne jedite ih: Povučene su zbog patogenih bakterija

Riječ je o seriji G22030, s barkodom 6936489101348. Gljive su u Hrvatsku stigle preko nizozemskog dobavljača Asia Express Food iz Kampena, a na domaće tržište ih je distribuirala zagrebačka tvrtka Gorkhas and Associates d.o.o. Proizvod je podrijetlom iz Kine.

Razlog povlačenja je jasan; navedena bakterija može uzrokovati listeriozu, infekciju koja u određenim okolnostima može imati ozbiljne posljedice. Ono što ovu bakteriju čini posebno nezgodnom jest činjenica da može preživjeti i razmnožavati se čak i na niskim temperaturama, uključujući hladnjake, gdje se mnogi drugi mikroorganizmi ne mogu održati.

Najčešći put prijenosa je konzumacija kontaminirane hrane. To uključuje sirove ili nedovoljno termički obrađene namirnice, gotova rashlađena jela, delikatese, mliječne proizvode i povrće.