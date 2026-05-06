Ako ste kupili ove gljive - ne jedite ih: Povučene su zbog patogenih bakterija

Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je upozorenje o povlačenju s tržišta pakiranja ENOKI gljiva brenda GREEN BOX LIMITED (100 g). Kontrolom je u proizvodu potvrđena prisutnost bakterije Listeria monocytogenes, zbog čega proizvod ne zadovoljava sigurnosne standarde propisane europskom Uredbom (EZ) 178/2002
Riječ je o seriji G22030, s barkodom 6936489101348. Gljive su u Hrvatsku stigle preko nizozemskog dobavljača Asia Express Food iz Kampena, a na domaće tržište ih je distribuirala zagrebačka tvrtka Gorkhas and Associates d.o.o. Proizvod je podrijetlom iz Kine.
Razlog povlačenja je jasan; navedena bakterija može uzrokovati listeriozu, infekciju koja u određenim okolnostima može imati ozbiljne posljedice. Ono što ovu bakteriju čini posebno nezgodnom jest činjenica da može preživjeti i razmnožavati se čak i na niskim temperaturama, uključujući hladnjake, gdje se mnogi drugi mikroorganizmi ne mogu održati.
Najčešći put prijenosa je konzumacija kontaminirane hrane. To uključuje sirove ili nedovoljno termički obrađene namirnice, gotova rashlađena jela, delikatese, mliječne proizvode i povrće.
Kod većine zdravih ljudi simptomi su blagi i nalikuju probavnim tegobama – proljev, povišena temperatura i bolovi u mišićima. No, za rizične skupine situacija može biti znatno ozbiljnija. Trudnice, starije osobe i ljudi oslabljenog imuniteta mogu razviti teže oblike bolesti, uključujući sepsu ili infekcije središnjeg živčanog sustava. Tijekom trudnoće infekcija može ugroziti i fetus.
Potrošačima se savjetuje da ne konzumiraju proizvod iz navedene serije. Preporuka je da ga vrate u trgovinu gdje je kupljen ili zbrinu prema uputama prodavatelja. Ako se nakon konzumacije pojave simptomi, važno je na vrijeme potražiti liječničku pomoć.
Opoziv se provodi preventivno, s ciljem zaštite zdravlja potrošača.