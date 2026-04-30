SDP upozorio na položaj radnika: 'Uvredljive mirovine uz koju se još mora i raditi'

Povodom Međunarodnog praznika rada, zastupnik SDP-a Mišo Krstičević u četvrtak je ustvrdio da politička elita ignorira teški položaj hrvatskih radnika te da ih nitko ne predstavlja u političkim programima, pozvavši na sindikalno i političko organiziranje i borbu

"Radnici su većina u društvu - 45 posto radničke klase, 30 posto srednje klase, 10 posto elite i 15 posto niže klase - ali u političkim programima radnika nema", rekao je Krstičević, iznoseći stajalište Kluba zastupnika SDP-a.

Ocijenio je da se radnici suočavaju s premalim plaćama, prelošim uvjetima na radu i nekorektnim odnosom šefova, što dovodi do, kako je rekao, "uvredljive mirovine uz koju se još mora i raditi". Naglasio je da se radnicima dugo govorilo da smanje zahtjeve jer će s rastom produktivnosti rasti i plaće, no umjesto toga porasli su samo profiti onih koji žive od tuđeg rada. "Treba se sindikalno i politički organizirati i djelovati i natjerati političare i vlasnike kapitala da plate ono što su dužni", poručio je Krstičević te dodao da radnicima ni nakon 200 godina radništvo ne jamči ništa dobro. Čestitao je Prvi svibnja uz poruku da treba nastaviti borbu.

Zastupnik Marko Pavić iz Kluba zastupnika HDZ-a odgovorio mu je da Vlada Andreja Plenkovića kontinuirano radi na široj gospodarskoj razini, rastu plaća i kreditnog rejtinga. Agencija Moody's, naglasio je, potvrdila je stabilne izglede i investicijski rejting Hrvatske. "Kada je kreditni rejting bio u smeću šest godina za vrijeme SDP-ove vlade, davali smo 3,5 posto BDP-a za kamate. Danas dajemo 1,5 posto BDP-a, to su dvije i pol milijarde eura uštede koje možemo dati u socijalu, veće mirovine i plaće, bolju mogućnost zaduživanja za poslodavce", rekao je Pavić. Pavić (HDZ): Što smo više međunarodni integrirani, možemo se bolje izboriti za građane Osvrnuo se na inicijativu Tri mora, podsjetivši da je skupu uz ostale dužnosnike bio i američki ministar energetike koji je rekao da smo na početku "zlatne ere" odnosa SAD-a i Hrvatske te da će to značiti milijarde dolara ulaganja. "To je rezultat politike modernog suverenizma Andreja Plenkovića, koji osigurava da što smo međunarodno integriraniji, to se više možemo izboriti za naše građane", rekao je. Optužio je SDP za licemjerje istaknuvši da su u mandatu njihove Vlade plaće u javnom sektoru smanjivane, a u cijelom mandatu su rasle samo 24 eura, dok su mirovine rasle 12 eura. Naglasio je da danas u Hrvatskoj radi 1,75 milijuna ljudi, čestitavši Međunarodni praznik rada uz poruku da Vlada poštuje radnike. Povodom Dana hitnih službi, zastupnik Ante Kujundžić (Most) ocijenio je da je hitna pomoć u Hrvatskoj oslonjena isključivo na entuzijazam pojedinaca koji se opredijele da cijeli radni vijek potroše u takvom sustavu. Naglasio je da je potrebno donijeti zakon o hitnoj medicinskoj pomoći i uvesti beneficirani radni staž za djelatnike hitne medicine. Izrazio je sućut obitelji preminulog 35-godišnjeg muškarca koji je umro dvadesetak minuta nakon što je napustio zadarsku Hitnu. Javio se zbog trnjenja ruke i lijeve strane tijela te je nakon pregleda otpušten kući. Osvrnuo se na slučaj mladog liječnika zadarske hitne pomoći. "Medijska hajka prema mladom liječniku zadarske hitne pomoći je apsolutno neopravdana. Gdje smo mi kao ljudi došli ako ćemo nekoga tko je na dnevnoj bazi možda primio cijeli niz ljudi s istim općim stanjem koji su danas živi i ništa im se nije dogodilo, osuditi i razapetim a da ne znamo ništa?", upitao je.