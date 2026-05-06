Gibraltar ispušta sirove otpadne vode u Sredozemno more: Turističke zone smrde po fekalijama

Onečišćenje sirovim fekalijama može potaknuti cvjetanje toksičnih algi koje iscrpljuju kisik u vodi i guše morski život. Osim toga, ribe i morski sisavci izloženi su opasnoj mješavini kemikalija i plastike koja narušava reprodukciju i zdravlje. Rizik postoji i za ljude zbog širenja patogena i gena otpornih na antibiotike.

Iako bi to područje trebalo biti zaštićeno zbog bogatog životinjskog svijeta, realnost je strašna. Lewis Stagnetto iz lokalne ekološke udruge Nautilus Project opisuje stanje: 'Vlažne maramice i plastični otpad zapetljani su u algama i razasuti posvuda po stijenama.'

Otpadne vode od gotovo 40.000 stanovnika i poslovnih subjekata ispuštaju se ravno u Sredozemno more , najčešće s južnog vrha poluotoka, kod točke Europa Point. No vlasti Gibraltara tvrde da ondje postoje 'visoke razine prirodnog razrjeđivanja', piše Guardian .

Specifičan sustav i dugogodišnji izgovori

Za razliku od Velike Britanije, kanalizacijski sustav u Gibraltaru koristi morsku vodu dok se ona pitka dobiva desalinizacijom. Vlasti tvrde da je upravo salinitet 'povijesno stvarao izazove koji ne postoje u drugim postrojenjima za pročišćavanje diljem svijeta'. Dodaju i da vlažne maramice, koje se povremeno pojavljuju na plažama, 'dolaze iz ispusta u obližnjoj Španjolskoj'.

Još 2017. godine Sud Europske unije presudio je da je Ujedinjeno Kraljevstvo prekršilo zakon o otpadnim vodama jer nije osiguralo njihovu obradu u Gibraltaru. No nakon Brexita Europska komisija izgubila je mogućnost daljnjeg djelovanja.

Propali projekti i nova obećanja

Pokušaji rješavanja problema redovito su propadali. Godine 2018. vlasti su dodijelile ugovor zajedničkom pothvatu tvrtki NWG Commercial Services i Modern Water za izgradnju i upravljanje postrojenjem, no projekt je propao nakon što je jedna od podružnica Modern Watera završila u likvidaciji.

Glasnogovornik vlade priznao je: 'To je imalo značajan utjecaj na provedbu ovog ključnog projekta.' Dodao je da su preliminarni razgovori s Europskom investicijskom bankom propali 'izravno zbog izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije'.

Nova nada pojavila se u lipnju 2025., kada je potpisan 25-godišnji ugovor s tvrtkom Eco Waters za izgradnju postrojenja na Europa Pointu. Radovi na projektiranju i geotehničkim istraživanjima već su započeli, a zahtjev za građevinsku dozvolu predan je ovoga ožujka.

Prebacivanje odgovornosti

Tvrtka Northumbrian Water, koja je surađivala s vladom od 2003. do 2024. godine u projektu AquaGib, distancirala se od tog problema. Poručuju da su njihove aktivnosti bile 'usmjerene na opskrbu pitkom vodom' te da nisu odgovorni za svakodnevno upravljanje sustavom.

'Northumbrian Water nikada nije bio odgovoran za upravljanje otpadnim vodama u Gibraltaru', istaknuo je njihov glasnogovornik. 'Sudjelovali smo kao dioničar i strateški partner, ne kao operater ili regulator. Sve odluke donosila je vlada Gibraltara.'

Tvrtka AquaGib navodi da upravlja crpnim stanicama koje prebacuju otpadne vode u glavnu kanalizaciju, ali da 'nije odgovorna za samu kanalizacijsku mrežu ni za pročišćavanje'.

Smrad u turističkim zonama

Stanje infrastrukture dodatno zabrinjava. Oporbena stranka Gibraltarski socijaldemokrati upozorila je prošle godine da su 'popularne turističke zone sramotno izložene smradu sirovih fekalija', a otpad 'izravno prodire kroz gradske zidine i oštećuje morski ekosustav'.