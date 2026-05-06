Europa uvodi važna pravila za tržište rabljenih automobila: Nema više vraćanja kilometraže

„Već niz godina upozoravam na prevare s kilometražom. Istraživanja su pokazala da je kod gotovo polovice rabljenih auta koji se prodaju prekogranično, manipulirano s kilometražom. Prema nekim procjenama, šteta za kupca može biti i oko 10 tisuća eura, a šteta za građane EU je oko devet milijardi eura godišnje. To je veliki problem u zemljama istočne EU gdje se takve prevare najčešće prijavljuju. U Hrvatsku je 2025. uvezen skoro rekordan broj automobila, preko 80 tisuća“, rekla je Biljana Borzan.

Godinama je upozoravala da je rješenje za taj problem na dohvat ruke. Belgija, Nizozemska i Luksemburg imaju primjer dobre prakse sa svojim Car-Pass sustavom. Svaki put kada auto ide na servis, u sustav se upiše kilometraža, a Car-Pass evidencija je obvezna kod prodaje rabljenog auta. Zato su kod njih su prevare s kilometražom praktički prestale.