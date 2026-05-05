Europa želi slomiti Visu i Mastercard: Digitalni euro do 2029.? Banke se žestoko protive

Digitalni euro mogao bi stići do 2029., ali na putu mu stoji ogorčena bitka između Bruxellesa i banaka. Digitalni euro, nastojanje za suverenošću u odnosu na američke platne divove i ogorčena borba između banaka i Bruxellesa sada se prelamaju u isto vrijeme, a ishod bi mogao utjecati na to kako Europljani obavljaju i najjednostavnija svakodnevna plaćanja

Digitalni euro elektronički je novac, poduprt od Europske središnje banke (ECB), i zamišljen je kao dopuna novčanicama i uslugama koje nude poslovne banke. Prema prijedlogu Europske komisije, korisnici bi dobili digitalni novčanik s ograničenjem potrošnje koje tek treba biti definirano, a koji bi funkcionirao za internetska i izvanmrežna plaćanja. Ako zakonodavstvo bude usvojeno prije kraja 2026., digitalni euro mogao bi biti dostupan za plaćanja građana do 2029, piše Eleonora Vasques za Euronews. Europa želi kontrolirati vlastiti novac Visa i Mastercard, obje američke kompanije, čine 61 posto kartičnih plaćanja u europodručju i gotovo sve prekogranične transakcije, prema podacima ECB-a.

Povratak američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću i njegov neprijateljski pristup i vanjskoj politici i trgovini ubrzali su raspravu, a na Europskom vijeću sredinom ožujka čelnici EU-a postavili su rok za odobrenje zakonodavstva prije kraja 2026. Poticaj ECB-a za njegovo uvođenje djelomično je odgovor na rast privatno izdanih stabilnih kriptovaluta, koje su postupno zauzimale sve veći dio platnog prostora. Poruka iz Bruxellesa i institucija diljem kontinenta jasna je: Europa želi kontrolirati vlastiti novac. Kontrast s drugim velikim gospodarstvima izrazit je. SAD se kreće u suprotnom smjeru, promičući GENIUS Act kako bi privatnim stabilnim kriptovalutama dao regulatorni okvir, dok je Kina već u velikom opsegu uvela svoj digitalni juan. Europa zacrtava srednji put - državno poduprt, strogo reguliran i osmišljen tako da monetarnu suverenost zadrži izvan privatnih ruku. Nisu svi uvjereni. Kako zakonodavstvo napreduje, protivljenje poslovnih banaka sve je jače. Protivljenje daleko i izvan bankarskog sektora U Bruxellesu sredinom travnja predsjednik Francuske bankarske federacije Daniel Baal izravno je napao projekt. ‘Maloprodajni digitalni euro, kako je trenutačno zamišljen, narušava tu ravnotežu pretvarajući novac središnje banke u izravnog konkurenta novcu poslovnih banaka’, rekao je. Oprezan je i Wero, europska platna platforma koju podupiru velike banke. Njegova izvršna direktorica Martina Weimert priznala je da postoji primjena za izvanmrežna plaćanja, ali je upozorila da bi status zakonskog sredstva plaćanja, koji bi trgovce obvezao da prihvate digitalni euro jednako kao što moraju prihvatiti gotovinu, stvorio ‘narušavanje tržišnog natjecanja’. Podupiratelji kažu da banke potpuno promašuju poantu.

‘Kao da gotovina ne postoji, a industrija tvrdi da je nepravedno jer je trgovci moraju prihvatiti, a korisnici ne plaćaju naknadu’, rekao je za Euronews Peter Norwood, istraživač u Finance Watchu, europskoj neprofitnoj organizaciji koja se zalaže za reformu financija u javnom interesu. ‘Gotovina je javno dobro. To je ono što digitalni euro treba očuvati u digitalnom dobu.’ Bez statusa zakonskog sredstva plaćanja, tvrdio je, projekt nikada ne bi dosegnuo kritičnu masu. ‘Ako ga trgovci ne moraju prihvatiti, neće imati veliku primjenu i neće osigurati trajnu dostupnost javnog novca’, dodao je Norwood. ECB pokušava smanjiti napetosti oko digitalnog eura tvrdeći da će privatni sektor biti uključen u njegovo oblikovanje i upravljanje. Banka kaže da će poslovni zajmodavci djelovati kao krajnji pružatelji usluga i da će za to biti nadoknađeni. Protivljenje digitalnom euru, međutim, seže daleko izvan bankarskog sektora. Zagovornici privatnosti i decentralizacije izrazili su zabrinutost da bi digitalna valuta koju izdaje država mogla vladama dati dosad neviđenu vidljivost nad potrošnjom građana i, potencijalno, moć da je ograniče. Planirano ograničenje pojedinačnih iznosa koje korisnici mogu držati nije mnogo ublažilo te strahove. Glasovi iz kriptoindustrije, iako slabija snaga u Europi nego u SAD-u, također su se usprotivili, oprezni prema digitalnoj valuti koja se natječe s decentraliziranim alternativama, a djeluje pod potpunom institucionalnom kontrolom. Španjolac Rojas šuti Sudbina digitalnog eura sada uvelike počiva na jednoj osobi: Fernandu Navarreteu Rojasu, španjolskom zastupniku desnog centra iz Europske pučke stranke (EPP), koji vodi predmet kroz Europski parlament, jedinu instituciju EU-a koja ga još nije pomaknula naprijed. Nije odgovorio na Euronewsove zahtjeve za komentar. Dvije osobe upoznate s pregovorima opisale su njegovo postupanje kao nepredvidivo i usmjereno na zaustavljanje zakonodavstva. ‘Ne idemo nikamo’, bila je poruka na kraju nekoliko sastanaka. Njemački ministar financija Lars Klingbeil rekao je u veljači da oni koji se protive digitalnom euru štete Europi što je bila izravna poruka usmjerena prema Navarreteu i klubu EPP-a, koji je oko tog predmeta podijeljen. Stajalište o isključivo izvanmrežnoj primjeni naposljetku je izbačeno iz teksta, čime je uklonjena značajna prepreka.