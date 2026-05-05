Česi ne žele da se ukine pristojba za financiranje državne radiotelevizije

V. B./Hina

05.05.2026 u 23:10

Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Tisuće Čeha ispunilo je u utorak praški Starogradski trg kako bi iskazali podršku javnim medijima i prosvjedovali protiv planiranih vladinih promjena u financiranju državnih radiotelevizija za koje kritičari upozoravaju da će ugroziti njihovu neovisnost

Prosvjednici su mahali zastavama i nosili transparente sa sloganima poput "ruke dalje od medija". Organizatori su procijenili da se u povijesnom središtu grada okupilo na desetke tisuća ljudi.

Ukidanje pristojbe

Vladajuća koalicija planira ove godine početi postupno ukidati pristojbe koje plaćaju korisnici, čime će financiranje radiotelevizija od sljedeće godine u potpunosti biti u okviru državnog proračuna. Tim će se potezom smanjiti ukupno financiranje.

Premijer Andrej Babiš i njegova populistička stranka ANO obećali su ukinuti pristojbu na prošlogodišnjim izborima. Naknade su prošle godine povećane prvi put u gotovo dva desetljeća na 205 kruna (oko 8 eura) mjesečno.

Kritičari su rekli da promjene odražavaju poteze prema političkoj kontroli medija u Slovačkoj i Mađarskoj, pod odlazećim premijerom Viktorom Orbanom, Babiševim bliskim europskim saveznikom.

Babiš je kritizirao i javno i neovisno privatno medijsko izvještavanje o njegovim političkim i poslovnim aferama. Organizacija Reporteri bez granica rekla je da su planovi kaotični.

Vlada je izjavila da će se očuvati neovisnost medija, upravljanje ostati nepromijenjeno s odborima koje imenuje parlament, a da će se budžeti automatski prilagođavati inflaciji.

