Vujčić o digitalnom euru i nasljedniku u HNB-u: 'Privatnost nije ugrožena, a Hrvatska može mirno spavati'

Najmlađi posjetitelji su uživali u dječjim radionicama na kojima su mogli otkriti sve tajne eura kroz proučavanje novčanica i kovanica, dok su ostali svoje financijsko znanje mogli provjeriti i unaprijediti putem digitalnog kviza. Također, za posjetitelje je bio organiziran i Moneterra kviz s 'lovkinjom' Moranom Zibar iz televizijskog kviza Potjera.

Dan otvorenih vrata se održava od 2017. godine, a to je prilika da građani razgledaju Okruglu dvoranu, bivšu glavnu burzovnu dvoranu u glavnoj zgradi HNB-a, kao i da putem predavanja i edukativnih radionica unaprijede svoje financijsko znanje, pa tako i u pogledu štednje, ulaganja, raspolaganja novcem, kao i mogućih prijevara i manipulacija u financijskom svijetu.

Za studente je bio organiziran susret s guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem i njegovom zamjenicom Sandrom Švaljek. Vujčić je održao izlaganje o digitalnom euru, a Švaljek na temu međunarodne uloge eura. Kada je riječ o projektu digitalnog eura, često se povlači i pitanje privatnosti građana, koja po Vujčićevim riječima neće biti ugrožena.

'Nitko neće znati koje vi transakcije imate, nigdje neće postojati baza iz koje bi netko mogao 'izvući' što vi radite s novcem, osim naravno u slučaju nekog sudskog naloga. (...) Znači, dok se netko ne bavi bilo kakvim nezakonitim aktivnostima, može biti miran da nitko neće znati na koji način troši novac ili koliko ga ima na svom računu digitalnog eura', izjavio je Vujčić.

Guverner je apostrofirao važnost financijskog opismenjavanja i programe koje s tim ciljem središnja banka provodi. Istraživanja pokazuju da financijska pismenost u Hrvatskoj postupno raste, što znači da s programima treba nastaviti, kazao je Vujčić.

Između ostalog, spomenuo je i HNB-ov 'muzej' novca Moneterra, koji prema njegovim riječima bilježi izvrsnu posjećenost.

O Vujčićevom nasljedniku ili nasljednici

S obzirom da će uskoro preuzeti dužnost potpredsjednika Europske središnje banke (ESB), novinari su Vujčića pitali 'ostavlja li HNB u sigurnim rukama svoje zamjenice'.

'Mislim da je HNB vrlo dobra institucija. Naravno, na Hrvatskom saboru je da izabere moju nasljednicu ili nasljednika. Ono što sam siguran je da je institucija toliko dobra da ne treba uopće sumnjati u njenu kvalitetu. Svi mogu mirno spavati što se tiče financijske stabilnosti u Hrvatskoj', izjavio je Vujčić.

Je li spremna preuzeti mjesto guvernerke novinari su pitali i zamjenicu guvernera. 'Guverner je na tu temu sve rekao. Ova institucija je sigurna i stabilna. Tko god dođe, nastavit će, nadamo se, u istom smjeru i tonu i zapravo baštiniti jednu vrlo uređenu instituciju', izjavila je Švaljek.

Kada je riječ o međunarodnoj ulozi eura, kazala je da je to itekako važna tema u trenutnim globalno nestabilnim uvjetima.

Pritom je apostrofirala važnost i benefite postojanja zajedničke europske valute, koja je druga najvažnija svjetska rezervna valuta. Kazala je i da postoji dodatni potencijal jačanja međunarodne uloge eura, što je važno s ekonomskog, ali i strateškog i geopolitičkog stajališta.