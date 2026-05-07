Dobra vijest za putnike: Otkazan let zbog skupog goriva? Aviokompanije vam moraju isplatiti odštetu

Zbog rata koji su SAD i Izrael krajem veljače pokrenuli protiv Irana te posljedične blokade Hormuškog tjesnaca, cijene nafte divljaju, a avioprijevoznici se bore s ogromnim i neočekivanim troškovima. Dok su neke europske kompanije već počele otkazivati letove za nadolazeću ljetnu sezonu , europski povjerenik za promet Apostolos Tzitzikostas bio je jasan: putnici ne smiju snositi financijske posljedice te krize . S druge strane, aviodivovi poput Ryanaira zadovoljno trljaju ruke jer su gorivo osigurali na vrijeme.

Skupo gorivo nije viša sila

Visoke cijene zrakoplovnog goriva i moguća nestašica ne ispunjavaju kriterije koji štite europske zračne prijevoznike od zahtjeva putnika za odštetom u slučaju otkazivanja letova. To znači da se kompanije ne mogu izvući na takozvanu 'višu silu'.

'Cijena mlaznog goriva razlog je zašto imamo otkazivanja letova, ali ako kompanije otkažu letove bez izvanrednih okolnosti, a cijene goriva nisu izvanredna okolnost, morat će putnicima vratiti novac', istaknuo je povjerenik Tzitzikostas za Financial Times.

'Ovo je gore nego u pandemiji'

Da je situacija u zrakoplovnoj industriji alarmantna, potvrdio je za The Guardian Tony Fernandes, izvršni direktor azijskog giganta AirAsije, koji je trenutnu krizu opisao gorom od globalnog zatvaranja tijekom pandemije covida.

'Mislio sam da sam sve vidio s covidom, ali poskupljenje mlaznog goriva od gotovo tri puta je mnogo gore. Probudite se jedan dan i vaš se glavni trošak utrostruči. Bilo je to sasvim novo iskustvo za mene, a prošao sam puno toga u životu', priznao je Fernandes.

Tko leti bezbrižno, a tko otkazuje?

Rat na Bliskom istoku i divljanje cijena već su natjerali europske kompanije poput njemačke Lufthanse i irskog Aer Lingusa na rezanje ljetnih redova letenja. Za to vrijeme najveći europski niskotarifni prijevoznik, Ryanair, nema takvih briga i najavljuje ljeto bez otkazanih polazaka.

'Budući da smo osigurali 80 posto našeg mlaznog goriva do ožujka 2027. po cijeni od 67 dolara po barelu, što je manje od polovice trenutačnih cijena, ne planiramo nikakve rezove u našem rasporedu ovog ljeta', poručio je glasnogovornik Ryanaira.