Đulovac zavijen u crno: Otac petero djece poginuo u teškoj prometnoj nesreći

Neopisiva tuga zavladala je općinom Đulovac nakon što je u ponedjeljak kasno navečer stigla najteža moguća vijest

U teškoj prometnoj nesreći u mjestu Vukovije život je, u 45. godini, izgubio čovjek iz Velikih Bastaja. Njegova smrt potresla je obitelj, prijatelje i susjede. Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila oko 22.20 sati. Ne navodeći identitet stradalog, policija je izvijestila da je 45-godišnjak upravljao osobnim automobilom marke Škoda u smjeru Daruvara. Dolaskom do kućnog broja 26 u Vukovijama, u oštrom desnom zavoju, vozilo je prešlo na suprotnu stranu kolnika, sletjelo u putni jarak te udarilo u betonski most.

Unatoč brzoj reakciji hitne pomoći, vozaču koji je u vozilu bio sam, nije bilo spasa. Preminuo je na mjestu nesreće, ostavivši iza sebe obitelj kojoj je bio oslonac.