NEOPISIVA TUGA

Đulovac zavijen u crno: Otac petero djece poginuo u teškoj prometnoj nesreći

M.Č.

05.05.2026 u 12:54

Autor: PU bjelovarsko-bilogorska
Neopisiva tuga zavladala je općinom Đulovac nakon što je u ponedjeljak kasno navečer stigla najteža moguća vijest

U teškoj prometnoj nesreći u mjestu Vukovije život je, u 45. godini, izgubio čovjek iz Velikih Bastaja. Njegova smrt potresla je obitelj, prijatelje i susjede.

Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila oko 22.20 sati. Ne navodeći identitet stradalog, policija je izvijestila da je 45-godišnjak upravljao osobnim automobilom marke Škoda u smjeru Daruvara. Dolaskom do kućnog broja 26 u Vukovijama, u oštrom desnom zavoju, vozilo je prešlo na suprotnu stranu kolnika, sletjelo u putni jarak te udarilo u betonski most.

Autor: PU bjelovarsko-bilogorska

Unatoč brzoj reakciji hitne pomoći, vozaču koji je u vozilu bio sam, nije bilo spasa. Preminuo je na mjestu nesreće, ostavivši iza sebe obitelj kojoj je bio oslonac.

Bio je otac petero djece i čovjek koji je neumorno radio kako bi im osigurao bolju budućnost, piše Mojportal. Upravo ga je ta želja odvela na rad u Njemačku. Dok je radio u inozemstvu, supruga je s djecom živjela u Velikim Bastajima, s nestrpljenjem iščekujući svaki njegov povratak kući.

Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila đulovačkim krajem, a mještani ne skrivaju šok i tugu. ‘Bio je čovjek koji bi uvijek priskočio u pomoć, prijatelj na kojeg se moglo osloniti i ljudina koja je svojom skromnošću i radom zaslužila poštovanje svakoga koga je poznavala’, kažu oni koji su ga poznavali.

