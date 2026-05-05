Cijene španjolskih trešanja šokirale Hrvate: 'Ludo vrijeme, nema veze s realnošću'

Na pojedinim štandovima za kilogram trešanja platit ćete i do 20 eura, a domaći proizvođači još nisu stavili u prodaju svoje proizvode. Kako navodi Robert Hadžić, jedan od njih, problem nisu prodavači, već preprodavači koji dižu cijene ovog voća pa ono bude skuplje nego primjerice u Njemačkoj ili Austriji

Za kilogram uvoznih trešanja, u većini slučajeva iz Španjolske, na pojedinim štandovima zagrebačkih tržnica treba izdvojiti i do 20 eura. Kako navodi RTL, građani smatraju da su cijene 'totalno lude', još kad se doda i cijena od pet eura za pola kile jagoda. 'Uz svaki takav štand odmah bih stavila nekoga iz porezne uprave, pa onoga tko je u stanju to kupiti pitala za porijeklo novca', rekla je prolaznica Ela, prenosi net.hr.

Dok na tržištu trenutno nema domaćih trešanja koje će doći malo kasnije, Robert Hadžić koji tu voćku uzgaja već desetljećima najavljuje da će svoje trešnje prodavati za 7 do 8 eura po kilogramu. Komentirajući cijene svojih kolega, navodi da problem nisu proizvođači nego preprodavači. 'To je totalno ludo vrijeme, nema veze s realnošću. U redu, to je španjolska trešnja, vjerojatno iz Extremadure, koja puno ranije stiže nego naša, ali mogu sa sigurnošću reći da te iste trešnje u zemljama gdje se izvoze, poput Njemačke ili Austrije, nisu 20 eura. Možda su 10 do 12, ali ne 20. Ovo je zbilja špekulativno i masovno nas pljačkaju', upozorava Hadžić na razlike cijena španjolskih trešanja u Hrvatskoj i srednjoj Europi.

Domaća ili strana: Ključ je u peteljci Što se tiče domaćih proizvođača trešanja, sezona zasad izgleda obećavajuće, unatoč snažnoj oluju u ožujku koja je oštetila neke od nasada. Pored cijena, Hadžić je istaknuo još jedan savjet ljudima kako prepoznati domaću trešnju od uvozne. 'Kad je peteljka potpuno zelena, nije dehidrirala i nije počela tamniti, to je prvi znak da je trešnja došla iz blizine, da nije putovala sedam dana i stajala po skladištima i hladnjačama', otkrio je.