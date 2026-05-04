MiIanović upozorio: Hrvatska postala ovisnik o uvozu

Odgovarajući na piranja novinara što se može poduzeti kako bi se smanjio utjecaj cijena hrane na inflaciju, rekao je da se u kratkom roku ne može poduzeti ništa, te da je dugoročno "za neke stvari kasno", jer je Hrvatska, kako je rekao, od "kakvog - takvog" proizvođača hrane postala ovisnik o uvozu , "za razliku od EU -a koji ipak kao cjelina proizvodi hrane dovoljno za svoje potrebe, a ima i viška".

Predsjednik Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Orahovice, u povodu obilježavanja Dana grada Orahovice i blagdana Našašća sv. Križa.

"Imamo rast cijena koji bezvređuje plaće, a od plaće živi ogromna većina naših ljudi. Nisu poduzetnici, nemaju dionice, nemaju vrijednosne papire, nisu rentijeri, nemaju kuće na moru itd., a razmjerno velik dio svog prihoda troše na osnovne potrebe, među kojima je hrana", rekao je Milanović.

Hrvatska je tu, nastavio je, u problemu "zbog zanemarivanja", jer, prema njegovim riječima ne proizvodi "praktički ništa".