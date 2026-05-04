OD SUTRA DO PONEDJELJKA

Porezna uprava: Zbog digitalne transformacije dio usluga nedostupan

I.K./Hina

04.05.2026 u 17:21

E-građani - Ilustracija
E-građani - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Bionic
Reading

Porezna uprava Ministarstva financija izvijestila je u ponedjeljak da će zbog provedbe projekta digitalne transformacije i prelaska dijela sustava na novu infrastrukturu, dio usluga biti privremeno nedostupan.

Kako su naveli, poreznim obveznicima bit će nedostupno podnošenje SNU (Specifikacija nepovezanih uplata) te predaja JOPPD obrazaca i izmjena ovlaštenika od 5. svibnja u 16 sati do 11. svibnja 2026. u 8 sati.

vezane vijesti

Elektroničke usluge i servisi za građane i poduzetnike bit će nedostupni od 8. svibnja u 16 sati do 11. svibnja u 8 sati. Za vrijeme trajanja nedostupnosti, sustavi fiskalizacije računa i eRačuna te dodjela OIB-a radit će nesmetano, dodaju.  

"Kako se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, plaćanja obveza po JOPPD obrascima mogu provoditi i u razdoblju nedostupnosti sustava dok će predaju obrasca JOPPD-a izvršit po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku", naveli su iz PU.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIUŠTIVOST NEKRETNINA

PRIUŠTIVOST NEKRETNINA

Stanovi u Zagrebu papreno su skupi, ali cijene kvadrata u okruženju tek će vas zaprepastiti
TPORTALOV VODIČ

TPORTALOV VODIČ

Prijevremena otplata kredita: Kada se isplati i koju opciju odabrati?
povrat poreza

povrat poreza

Građanima stiže 400 milijuna eura: Neki će novac dobiti po prvi put

najpopularnije

Još vijesti