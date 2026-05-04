Drama u zraku: Avion s Pedrom Sanchezom prisilno sletio u Ankari

Zrakoplov u kojem se nalazio španjolski premijer Pedro Sánchez prisilno je sletio u Ankari u nedjelju navečer zbog tehničkog kvara, potvrdila je španjolska vlada, nakon ranijih medijskih izvješća.
Do incidenta je došlo dok je Sánchez putovao prema Armeniji, gdje bi u ponedjeljak trebao sudjelovati na summitu Europske političke zajednice u Erevanu.
U priopćenju iz Madrida navodi se kako će španjolska delegacija prenoćiti u Ankari te nastaviti put prema Armeniji u ponedjeljak ujutro. Pojedinosti o prirodi tehničkog problema zasad nisu objavljene.
Sastanak u Erevanu okuplja europske čelnike, a održava se u okviru Europske političke zajednice, foruma osnovanog nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Ovo nije prvi takav incident za španjolskog premijera. I ranije je imao problema s vladinim zrakoplovom, zbog čega je morao mijenjati planove putovanja i sudjelovati na međunarodnim sastancima na daljinu.