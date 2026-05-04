incident na letu

Drama u zraku: Avion s Pedrom Sanchezom prisilno sletio u Ankari

M. Šu.

04.05.2026 u 06:56

Pedro Sanchez
Pedro Sanchez Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES
Zrakoplov u kojem se nalazio španjolski premijer Pedro Sánchez prisilno je sletio u Ankari u nedjelju navečer zbog tehničkog kvara, potvrdila je španjolska vlada, nakon ranijih medijskih izvješća.

Do incidenta je došlo dok je Sánchez putovao prema Armeniji, gdje bi u ponedjeljak trebao sudjelovati na summitu Europske političke zajednice u Erevanu.

U priopćenju iz Madrida navodi se kako će španjolska delegacija prenoćiti u Ankari te nastaviti put prema Armeniji u ponedjeljak ujutro. Pojedinosti o prirodi tehničkog problema zasad nisu objavljene.

Sastanak u Erevanu okuplja europske čelnike, a održava se u okviru Europske političke zajednice, foruma osnovanog nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Ovo nije prvi takav incident za španjolskog premijera. I ranije je imao problema s vladinim zrakoplovom, zbog čega je morao mijenjati planove putovanja i sudjelovati na međunarodnim sastancima na daljinu.

Grčka povukla prvi potez, Italija i Portugal slijede: Britanci poručuju – 'Čekamo Hrvatsku'
Šok na obilježavanju tragedije: Netko bacio topovski udar među građane u Beogradu
Vozači napravili više od 200.000 prekršaja u tri mjeseca: Javio se Božinović

