Top 10 trgovaca: Prihodi rastu, marže se tope, a jedan lanac opasno se približava vrhu

Zahvaljujući i dalje snažnoj osobnoj potrošnji, najveći maloprodajni lanci u Hrvatskoj zaključili su prošlu godinu sa solidnim rezultatima. Ipak, iza stabilnih prihoda kriju se sve izraženiji pritisci na profitabilnost, a konkurencija među vodećima ne jenjava. Poredak u top 10 ostao je uglavnom nepromijenjen, no razlike se smanjuju – posebno na samom vrhu, gdje se vodi tijesna utrka između Konzuma i Lidla

Deset najvećih trgovaca u segmentu hrane, pića i duhanskih proizvoda ostvarilo je ukupno 8,82 milijarde eura prihoda, što je oko sedam posto više nego godinu ranije. Iako je riječ o respektabilnom rastu, tempo se vidljivo usporio u odnosu na 2024. godinu, kada je promet rastao po stopi od 10,5 posto.

Glavni motor rasta bila je domaća potrošnja dok je doprinos turizma stagnirao. Gotovo svi vodeći lanci povećali su prihode, a iznimka je Konzum jer je zabilježio pad. Unatoč rastu prihoda, poslovanje trgovaca postaje sve zahtjevnije. Smanjuje se razlika na vrhu Rast nabavnih cijena, povećanje troškova rada i administrativna ograničenja cijena dijela proizvoda snažno pritišću trgovačke marže te je posljedica slabljenje operativnih rezultata većine lanaca, a neki su dodatno produbili gubitke. Na vrhu ljestvice gledano po prihodima i dalje je Konzum, ali s osjetno smanjenom prednošću. Prihodi vodećeg lanca pali su za 4,7 posto, na 1,94 milijarde eura, dok je Lidl nastavio rasti po stopi od 8,3 posto i dosegnuo 1,42 milijarde eura.

Treće mjesto drži Spar s 1,16 milijardi eura prihoda dok su Plodine također premašile granicu od milijardu eura, a među pet najvećih Kaufland se ističe kao jedini s dvoznamenkastim rastom i povećanjem tržišnog udjela. Konzum fokusiran na profit

Tommy i Kaufland ubrzali rast U skupini rastućih lanaca, Tommy i Kaufland izdvajaju se kao jedina dva koja su ubrzala rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu — Kaufland s 7,4 posto u 2024. na 10 posto u 2025., Tommy s 8,7 posto na 12 posto.

Iako je izgubio na prihodima, Konzum je posljednjih godina očito promijenio strategiju i stavio naglasak na profitabilnost. To mu se isplatilo – s neto dobiti od 85,4 milijuna eura ponovno je preuzeo prvo mjesto po zaradi, prestigavši Lidl. Kaufland se također istaknuo snažnim rastom dobiti od čak 60 posto, na 31,6 milijuna eura, a među manjim igračima značajan skok bilježi Narodni trgovački lanac.

S druge strane, Plodine su pretrpjele pad dobiti dok su Kaufland i Studenac zaključili godinu s gubitkom. Osobito zabrinjava rast minusa kod Studenca, što otvara pitanja o održivosti njegova poslovnog modela. Plaće rastu, ali razlike ostaju velike Prosječna neto plaća u maloprodaji u 2025. godini dosegla je 1180 eura, uz godišnji rast od 10,5 posto. Najviše plaće i dalje nude Lidl i Kaufland, s prosjekom iznad 1800 eura. Iznad prosjeka su i primanja u Tommyju, a Konzum je također značajno povećao plaće. Na dnu ljestvice nalazi se Trgovina Krk, s prosječnom neto plaćom od 854 eura. Ispod prosjeka su i Spar, Narodni trgovački lanac te Plodine.

Rast plaća pritišće profitabilnost Operativna profitabilnost ostala je pod pritiskom rasta plaća, koji je zahvatio cijeli sektor. Troškovi osoblja rasli su kod svih sedam lanaca, no različitim intenzitetom — od minimalnih 2,7 posto kod Konzuma do 23,6 posto kod Studenca, 19,9 posto kod Kauflanda i 17,6 posto kod Tommyja. Unatoč tome, Kaufland je ostvario najveći rast EBITDA-e od 21,1 posto, a Konzum drugi s 13,5 posto. Na drugom kraju spektra, Spar, Plodine i Studenac zabilježili su pad operativne dobiti u 2025. godini