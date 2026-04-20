Srbija ostaje bez 1,5 milijardi eura? Sporni su zakoni koji idu u prilog Vučiću

Europska unija će zamrznuti milijardu i pol eura iz Plana rasta, namijenjenih Srbiji, jer zemlja nazaduje u proeuropskim reformama. To bi tijekom ponedjeljka na sastanku Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta trebala obznaniti povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos, doznaje N1.

Osobito je sporna reforma pravosuđa, poznata i pod nazivom 'Mrdićevi zakoni'. Riječ je o paketu od pet zakona za koje srpska oporba, neovisni analitičari i Europska komisija tvrde da ne jačaju neovisnost pravosuđa, već omogućuju veći upliv vlasti u pravosudne odluke.