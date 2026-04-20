Srbija ostaje bez 1,5 milijardi eura? Sporni su zakoni koji idu u prilog Vučiću

Povjerenica za proširenje EU-a Marta Kos trebala bi obznaniti povlačenje 1,5 milijardi eura iz Plana rasta namijenjenih Srbiji zbog implementacije 'Mrdićevih zakona' u pravosuđe. Konačnu će odluku donijeti Venecijanska komisija
Europska unija će zamrznuti milijardu i pol eura iz Plana rasta, namijenjenih Srbiji, jer zemlja nazaduje u proeuropskim reformama. To bi tijekom ponedjeljka na sastanku Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta trebala obznaniti povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos, doznaje N1.
Osobito je sporna reforma pravosuđa, poznata i pod nazivom 'Mrdićevi zakoni'. Riječ je o paketu od pet zakona za koje srpska oporba, neovisni analitičari i Europska komisija tvrde da ne jačaju neovisnost pravosuđa, već omogućuju veći upliv vlasti u pravosudne odluke.
Posebno je sporan zakon kojim se predviđa ukidanje Tužiteljstva za organizirani kriminal, a ono već vodi nekoliko istraga protiv visokih dužnosnika vladajuće Srpske napredne stranke, piše BBC Srbija.
Kos je ranije ocijenila da usvajanjem i provedbom tih zakona Srbija nazaduje na svom europskom putu i zbog toga je zatražila njihovu obustavu. No konačna će odluka biti donesena nakon što Venecijanska komisija objavi svoje mišljenje o tim zakonima.
Osim toga, šest država zapadnog Balkana je u opasnosti da ostane bez više od 700 milijuna eura ako ne ispune reformske obaveze najkasnije do 30. lipnja.