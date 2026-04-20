Srbija ostaje bez 1,5 milijardi eura? Sporni su zakoni koji idu u prilog Vučiću

M.Da.

20.04.2026 u 10:04

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
Povjerenica za proširenje EU-a Marta Kos trebala bi obznaniti povlačenje 1,5 milijardi eura iz Plana rasta namijenjenih Srbiji zbog implementacije 'Mrdićevih zakona' u pravosuđe. Konačnu će odluku donijeti Venecijanska komisija

Europska unija će zamrznuti milijardu i pol eura iz Plana rasta, namijenjenih Srbiji, jer zemlja nazaduje u proeuropskim reformama. To bi tijekom ponedjeljka na sastanku Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta trebala obznaniti povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos, doznaje N1.

Osobito je sporna reforma pravosuđa, poznata i pod nazivom 'Mrdićevi zakoni'. Riječ je o paketu od pet zakona za koje srpska oporba, neovisni analitičari i Europska komisija tvrde da ne jačaju neovisnost pravosuđa, već omogućuju veći upliv vlasti u pravosudne odluke.

vezane vijesti

Posebno je sporan zakon kojim se predviđa ukidanje Tužiteljstva za organizirani kriminal, a ono već vodi nekoliko istraga protiv visokih dužnosnika vladajuće Srpske napredne stranke, piše BBC Srbija.

Kos je ranije ocijenila da usvajanjem i provedbom tih zakona Srbija nazaduje na svom europskom putu i zbog toga je zatražila njihovu obustavu. No konačna će odluka biti donesena nakon što Venecijanska komisija objavi svoje mišljenje o tim zakonima.

Osim toga, šest država zapadnog Balkana je u opasnosti da ostane bez više od 700 milijuna eura ako ne ispune reformske obaveze najkasnije do 30. lipnja.

vezane vijesti

NOVA ERA RATOVANJA

NOVA ERA RATOVANJA

Srbija ima triput više tenkova od Hrvatske, a iznenadit će vas čije su oklopne snage u Europi najmoćnije
UŽIVO: BLISKI ISTOK

VIDEO Amerikanci upali na iranski brod, Iran se osvećuje: Gađaju brodove u Omanskom zaljevu
KONTROVERZNA ODLUKA

Crna Gora obilježit će genocid u Jasenovcu: 'To provode promotori Vučićeve politike'

