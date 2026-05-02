Je li Srbija dobila crveni karton? Komisija se oglasila o novcu

'U ovom trenutku obustavili smo sva plaćanja (Srbiji) u okviru razvojnog plana, jer ponovno primjećujemo zastoj u pravosudnom sustavu. Dok se to ne ispravi, zemlja neće moći primati financijsku potporu od Europske unije', rekla je europska povjerenica za proširenje Marta Kos . Mediji i građani bili su zbunjeni - je li Srbija dobila izravni crveni karton bez javne službene odluke? Ne baš, kažu iz Europske komisije za N1 - novac je zasad zamrznut jer Bruxelles još uvijek važe zaslužuje li ga Srbija.

Europska komisija je do sada prijetila Srbiji da bi mogla izgubiti novac Bruxellesa ako ne ispuni njezine preporuke u vezi s vladavinom prava , a onda je uslijedila rečenica koja je zvučala kao da je konačna presuda već izrečena.

'Još uvijek procjenjujemo ispunjava li zemlja uvjete za isplate u okviru financijskih instrumenata EU. To je bio slučaj i prije mišljenja Venecijanske komisije. Zasad smo odluke koje utječu na isplate Srbiji stavili na čekanje i to ostaje na snazi. Komisija kontinuirano procjenjuje jesu li ispunjeni relevantni uvjeti za potporu zemljama poput Srbije - i u tom kontekstu razmotrit ćemo jesu li preporuke Venecijanske komisije provedene', navodi se u izjavi EK.

Od Srbije se traži da izmijeni najnoviji set kontroverznih pravosudnih zakona. Dok ne bude jasnog napretka, neće biti novca namijenjenog balkanskim zemljama koje su kandidatkinje za članstvo u europskoj obitelji. 'Dok traje proces razmatranja ispunjava li Srbija uvjete, kako je povjerenik najavio prije dva tjedna, u prijelaznom razdoblju neće biti isplate druge ili treće tranše iz tog Plana rasta', rekla je Sofija Popović, istraživačica Centra za suvremenu politiku

Resorni ministar tvrdi da će sve preporuke biti provedene do kraja svibnja, a zapravo nema većih šumova u komunikaciji s Bruxellesom.