Biskupi iz BiH: Zabrinuti smo jer se samo jedan narod prikazuje isključivom žrtvom

Bosanskohercegovački biskupi izrazili su u subotu zabrinitost zbog toga što se samo jedan narod prikazuje kao isključiva žrtva i pritom ocijenili da to produbljuje nepovjerenje i onemogućava pomirenje u ovoj zemlji
Nakon dvodnevnog zasjedanja u Mostaru objavljeno je priopćenje u kojemu se ističe kako se zabrinuto reagira na istupe ‘pojedinaca i određenih institucija u zemlji’.
“Samo jedan narod prikazuje se isključivo kao žrtva, bez spremnosti na suočavanje s vlastitom odgovornošću, jer takav pristup produbljuje nepovjerenje i onemogućuje istinski dijalog i proces pomirenja među narodima u BiH”, stoji u priopćenju.
Pritom nije izrijekom pojašnjeno ne što se ovo reagiranje odnosi.
Ovoga tjedna vodeći bošnjački vjerski, politički, akademski i društveni uglednici potpisali su izjavu o osudi islamofobije u kojoj se navodi da je nad Bošnjacima izvedena agresija i genocid, te da su samo na području kojega je kontrolirala Armija BiH, čiji su sastav većinom činili Bošnjaci, očuvani ključni objekti i sadržaji vjerskog i kulturnog identiteta drugih zajednica.
Po podacima pak hrvatske strane oštećeno je ili uništeno 294 katolička sakralna objekta (crkve, kapele, samostani, župne kuće, groblja) na području pod nadzorom Armije BiH.
Bosanskohercegovački biskupi u obraćanju su pozvali i sve političare da se u godini izbora suzdrže od teških riječi i uvreda te da poštuju pojedinačna i kolektivna prava svakog čovjeka, svih konstitutivnih naroda i manjinskih skupina.
“Potrebno je iz izbornog procesa otkloniti mogućnost nepravde, nadglasavanja, manipulacija i dominacije”, istaknuli su biskupi u Mostaru.