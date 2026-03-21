produbljenje nepovjerenja

Biskupi iz BiH: Zabrinuti smo jer se samo jedan narod prikazuje isključivom žrtvom

V. B./Hina

21.03.2026 u 16:54

Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Bosanskohercegovački biskupi izrazili su u subotu zabrinitost zbog toga što se samo jedan narod prikazuje kao isključiva žrtva i pritom ocijenili da to produbljuje nepovjerenje i onemogućava pomirenje u ovoj zemlji

Nakon dvodnevnog zasjedanja u Mostaru objavljeno je priopćenje u kojemu se ističe kako se zabrinuto reagira na istupe ‘pojedinaca i određenih institucija u zemlji’.

“Samo jedan narod prikazuje se isključivo kao žrtva, bez spremnosti na suočavanje s vlastitom odgovornošću, jer takav pristup produbljuje nepovjerenje i onemogućuje istinski dijalog i proces pomirenja među narodima u BiH”, stoji u priopćenju.

Pritom nije izrijekom pojašnjeno ne što se ovo reagiranje odnosi.

Ovoga tjedna vodeći bošnjački vjerski, politički, akademski i društveni uglednici potpisali su izjavu o osudi islamofobije u kojoj se navodi da je nad Bošnjacima izvedena agresija i genocid, te da su samo na području kojega je kontrolirala Armija BiH, čiji su sastav većinom činili Bošnjaci, očuvani ključni objekti i sadržaji vjerskog i kulturnog identiteta drugih zajednica.

Po podacima pak hrvatske strane oštećeno je ili uništeno 294 katolička sakralna objekta (crkve, kapele, samostani, župne kuće, groblja) na području pod nadzorom Armije BiH.

Bosanskohercegovački biskupi u obraćanju su pozvali i sve političare da se u godini izbora suzdrže od teških riječi i uvreda te da poštuju pojedinačna i kolektivna prava svakog čovjeka, svih konstitutivnih naroda i manjinskih skupina.

“Potrebno je iz izbornog procesa otkloniti mogućnost nepravde, nadglasavanja, manipulacija i dominacije”, istaknuli su biskupi u Mostaru.

vezane vijesti

Iran napao Dimonu: Grad na jugu Izraela ima jedan od najčuvanijih objekata

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<

  • 20:49

    Izraelske karte Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama kartu za koju kažu da predstavlja domet iranskih balističkih projektila. Tvrde da su prošle godine otkrili kako iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 kilometara, koje predstavljaju opasnost čak i za europske zemlje >>>Cijeli članak<<<
Hajdaš Dončić: Imamo državu na autopilotu i umjetnoj inteligenciji zvanoj Andrej Plenković
