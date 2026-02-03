Bill i Hillary Clinton ipak pristali svjedočiti o Epsteinu: To će imati posljedice

Odluka bi mogla spriječiti planirano glasovanje u Zastupničkom domu, kojim upravljaju republikanci, o proglašenju dvoje istaknutih demokrata krivima za nepoštivanje Kongresa, što bi potencijalno moglo dovesti do kaznenih prijava.

Američko Ministarstvo pravosuđa nedavno je objavilo milijune internih dokumenata vezanih uz Epsteina, čime su otkrivene njegove veze s mnogim istaknutim osobama iz politike, financija, akademske zajednice i poslovnog svijeta - i prije i nakon što je 2008. priznao krivnju za optužbe povezane s prostitucijom.

Na pitanje hoće li Zastupnički dom odgoditi glasovanje o nepoštivanju Kongresa u slučaju Clintonovih, predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson rekao je za Reuters kako se "na tome trenutačno radi". "Odvjetnici proučavaju detalje", naveo je.

Johnson je ranije pozdravio vijest da su bivši predsjednik i bivša državna tajnica pristali svjedočiti.