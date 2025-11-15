Procurile nove nezgodne poruke Jeffreyja Epsteina: Spominje se čak i Vladimir Putin

Prema izjavama demokratskog kongresnika i čelnika Odbora za nadzor Zastupničkog doma SAD-a, Roberta Garcije, čini se da se među e-mail porukama pokojnog osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina nalazi i ona koja spominje navodni oralni seks trenutnog američkog predsjednika Donalda Trumpa s bivšim mu kolegom Billom Clintonom.

Spornu poruku su navodno 2018. razmijenili Jeffrey i njegov brat Mark Epstein. Potonji je napisao da bi Jeffrey, s obzirom na to da je tada bio u društvu Trumpova bivšeg savjetnika Stevea Bannona, trebao "pitati ga ima li Putin fotografije Trumpa kako ‘puši Bubbi‘."

"Bubba" je, inače, nadimak kojim je ponekad oslovljavan Bill Clinton. No, iz maila nije jasno odnosi li se to zaista na bivšeg američkog predsjednika, a i cjelokupni kontekst je poprilično nejasan.

"To je vrlo, vrlo zanimljiv mail. Pročitao sam ga i sam. Ne znamo na što se to točno odnosi. Je li šala? Nije? Na koga misli? Nemamo pojma. Zato je važno da ljudi shvate da su ovi mailovi pribavljeni samo od Epsteinove ostavštine. Ono što Ministarstvo pravosuđa drži kod sebe daleko je opsežnije", rekao je Garcia u intervjuu za The Advocate.