Procurile nove nezgodne poruke Jeffreyja Epsteina: Spominje se čak i Vladimir Putin

Mark Epstein je 2018. godine svom bratu, pokojnom osuđenom pedofilu Jeffreyju poslao e-mail poruku da upita bivšeg Trumpova savjetnika Stevea Bannona ima li slučajno Vladimir Putin fotografije oralnog seksa Donalda Trumpa i izvjesnog 'Bubbe'. Inače, 'Bubba' je bio jedan od nadimaka Billa Clintona.
Prema izjavama demokratskog kongresnika i čelnika Odbora za nadzor Zastupničkog doma SAD-a, Roberta Garcije, čini se da se među e-mail porukama pokojnog osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina nalazi i ona koja spominje navodni oralni seks trenutnog američkog predsjednika Donalda Trumpa s bivšim mu kolegom Billom Clintonom.
Spornu poruku su navodno 2018. razmijenili Jeffrey i njegov brat Mark Epstein. Potonji je napisao da bi Jeffrey, s obzirom na to da je tada bio u društvu Trumpova bivšeg savjetnika Stevea Bannona, trebao "pitati ga ima li Putin fotografije Trumpa kako ‘puši Bubbi‘."
"Bubba" je, inače, nadimak kojim je ponekad oslovljavan Bill Clinton. No, iz maila nije jasno odnosi li se to zaista na bivšeg američkog predsjednika, a i cjelokupni kontekst je poprilično nejasan.
"To je vrlo, vrlo zanimljiv mail. Pročitao sam ga i sam. Ne znamo na što se to točno odnosi. Je li šala? Nije? Na koga misli? Nemamo pojma. Zato je važno da ljudi shvate da su ovi mailovi pribavljeni samo od Epsteinove ostavštine. Ono što Ministarstvo pravosuđa drži kod sebe daleko je opsežnije", rekao je Garcia u intervjuu za The Advocate.
'Trump je očito u panici'
Upravo bi dokumenti Ministarstva pravosuđa mogli raspetljati cijelu trakavicu oko Epsteinovih mailova i svjedočenja koja su već prikupljena. No, Garcia tvrdi da "u Bijeloj kući i Ministarstvu trenutno traje golemo zataškavanje".
Zanimljivo, intervju je objavljen gotovo istovremeno s Trumpovom najavom da će Ministarstvu pravosuđa naložiti istragu nad Clintonom, ali i bivšim ministrom financija Larryjem Summersom te drugima čija se imena pojavljuju u komunikaciji vezanoj uz Epsteina.
"Donald Trump je očito u panici. Opsjednut je skrivanjem dokumentacije, iako ju može objaviti već danas. Ako želi pravdu za žrtve, neka odmah objavi dosjee. Naša istraga natjerala je Trumpa u očaj. Pokušava skrenuti pozornost s ozbiljnih pitanja o njegovu odnosu s Epsteinom. Nije objasnio zašto odbija objaviti dokumente, niti zašto je Ghislaine Maxwell prebačena u blaži zatvor nakon razgovora s njegovim bivšim osobnim odvjetnikom", tvrdi Garcia.
'Mailovi ništa ne dokazuju'
Inače, Mark Epstein je rekao za da se nadimak Bubba u tom mailu nije odnosio na Clintona. No, nije rekao o kome je bila riječ. Iz Bijele kuće, pak, poručuju da se radi o "ne-temi".
"Ti mailovi doslovno ništa ne dokazuju. Demokrati i mainstream mediji samo pokušavaju skrenuti pozornost s poraza koji su doživjeli u sukobu oko gašenja vlade. Nećemo se dati omesti. Administracija nastavlja ispunjavati obećanja predsjednikove kampanje, uključujući smanjenje poskupljenja iz Bidenova razdoblja", poručila je glasnogovornica Abigail Jackson.
Inače, prema anketi objavljenoj protekle srijede, 62 posto Amerikanaca ne odobrava Trumpov rad, dok ga 36 posto odobrava.