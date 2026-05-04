KOMEMORACIJA

U Kumrovcu obilježena 46. obljetnica Titove smrti: 'To je najpoznatiji Zagorac u svijetu'

I.K./Hina

04.05.2026 u 17:41

Komemoracija Titove smrti 2025. godine
U Kumrovcu je u ponedjeljak obilježena 46. obljetnica smrti Josipa Broza Tita, nekadašnjeg predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, vođe antifašističkog pokreta i jednog od osnivača Pokreta nesvrstanih.

Komemoracija je i ove godine održana uz njegovu rodnu kuću, a u znak sjećanja na trenutak njegove smrti 1980. godine, u 15,05 sati oglašena je sirena, nakon čega su sudionici komemoracije minutom šutnje odali počast.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin rekao je kako je obilježavanje obljetnice "dužnost i obaveza", istaknuvši da je Josip Broz Tito snažno obilježio 20. stoljeće.

Naglasio je njegovu ulogu vojskovođe u Narodnooslobodilačkoj borbi i pobjedi nad nacifašizmom, kao i političku ulogu u poslijeratnom razdoblju, posebno uvođenje radničkog samoupravljanja i specifičnog jugoslavenskog modela razvoja.

Dodao je i da je Tito imao važnu međunarodnu ulogu kao jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih, koji je, kako je naveo, pridonio smanjenju globalnih napetosti.

„Pokreta koji je bio jedna tampon-zona, pokreta koji je smirio tenzije koje su vodile prema tome da se dogodi treći svjetski rat” istaknuo je Habulin.

Jasna Petek

Zamjenica krapinsko-zagorskog župana Jasna Petek naglasila je kako se radi o najpoznatijem Zagorcu u svijetu.

„Moramo biti svjesni povijesnih činjenica”, poručila je Petek pritom podsjetivši na Titovu ulogu u okupljanju antifašističkog pokreta tijekom Drugog svjetskog rata.

Dodala je i kako je Tito bio jedan od utemeljitelja Pokreta nesvrstanih koji je promovirao mir i suradnju među državama, kao i da je za njegova mandata donesen Ustav iz 1974. godine koji je, kako je navela, kasnije omogućio raspadanje tadašnje SFRJ i stvaranje samostalnih država na prostoru bivše Jugoslavije.

