U Kumrovcu obilježena 46. obljetnica Titove smrti: 'To je najpoznatiji Zagorac u svijetu'

Komemoracija je i ove godine održana uz njegovu rodnu kuću, a u znak sjećanja na trenutak njegove smrti 1980. godine, u 15,05 sati oglašena je sirena, nakon čega su sudionici komemoracije minutom šutnje odali počast.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin rekao je kako je obilježavanje obljetnice "dužnost i obaveza", istaknuvši da je Josip Broz Tito snažno obilježio 20. stoljeće.

Naglasio je njegovu ulogu vojskovođe u Narodnooslobodilačkoj borbi i pobjedi nad nacifašizmom, kao i političku ulogu u poslijeratnom razdoblju, posebno uvođenje radničkog samoupravljanja i specifičnog jugoslavenskog modela razvoja.