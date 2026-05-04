Rusi zamrznuli imovinu poljoprivrednom milijarderu: Optužen za pronevjeru

Od početka vojne kampanje u Ukrajini 2022. godine, ruska država zaplijenila je privatnu imovinu vrijednu više od 50 milijardi dolara, uključujući imovinu stranih tvrtki koje su napustile Rusiju, prema procjeni moskovske odvjetničke tvrtke NSP iz 2025. godine.

Moškovič, 51. najbogatija osoba u Rusiji prema najnovijoj Forbesovoj listi milijardera, uhićen je u ožujku 2025. i optužen je za pronevjeru 400 milijuna dolara, a izjašnjava se nevinim.

Tužiteljstvo je 1. svibnja od suda zatražilo da zaplijeni njegovu imovinu. Sud je u priopćenju naveo da je u ponedjeljak proveo "pripreme" prije ročišta zakazanog za 5. svibnja.