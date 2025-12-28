Znate li za ove trikove za vaš pametni telefon s Androidom? Isprobajte ih

Android je jedan od najprilagodljivijih mobilnih operativnih sustava. Možete ga personalizirati kako biste riješili uobičajene frustracije s brzinom, trajanjem baterije, privatnošću i sučeljem u cjelini. Evo pregleda korisnih trikova koji ne zahtijevaju aplikacije trećih strana ili dobro poznavanje tehnologije. Sve što vam treba je malo strpljenja i radoznalosti.

Kako biste mogli pristupiti nekima od njih, morat ćete uključiti opcije za razvojne programere (Developer Options), skriveni izbornik postavki Androida. Da biste to učinili, otvorite Settings, kucnite About phone pa zatim Build number sedam puta zaredom. Ako ste to učinili kako treba, pojavit će se skočni prozor s odbrojavanjem.

Uklonite aplikacije koje troše bateriju

Android je još u izdanju 6.0 predstavio značajku optimizacije baterije koja bi trebala pomoći s aplikacijama što je previše troše. Ta značajka, iako korisna, može biti previše ili nedovoljno agresivna u prepoznavanju loših aplikacija, a i ne eliminira problem u potpunosti.

Možete ručno postaviti pozadinske dozvole za aplikacije na najrestriktivniju postavku.

Otvorite Settings, pa Apps. Pomaknite se prema dolje dok ne vidite popis aplikacija. Kucnite App batery usage. Ondje ćete pronaći pojedinosti o posljednjem pristupu aplikaciji. Kucnite je kako biste prilagodili njezinu upotrebu u pozadini.

Možete odabrati hoćete li je optimizirati za Android ili će biti neograničena. Ako želite potpuno ograničenje, upotrijebite glavnu sklopku za isključivanje korištenja u pozadini. Na Samsungovim uređajima ista se opcija naziva sleeping apps ili deep sleeping apps.

Uz uključenu značajku Developer Options možete dobiti robusniju kontrolu nad procesima u pozadini. Vratite se na Developer Options, pa skrolajte ili pretražite Background process limit. Ondje možete odlučiti koliko će aplikacija biti istovremeno pokrenuto u pozadini.