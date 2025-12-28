Znate li za ove trikove za vaš pametni telefon s Androidom? Isprobajte ih

Evo pregleda korisnih trikova koji ne zahtijevaju aplikacije trećih strana ili dobro poznavanje tehnologije. Sve što vam treba je malo strpljenja i radoznalosti
Android je jedan od najprilagodljivijih mobilnih operativnih sustava. Možete ga personalizirati kako biste riješili uobičajene frustracije s brzinom, trajanjem baterije, privatnošću i sučeljem u cjelini. Evo pregleda korisnih trikova koji ne zahtijevaju aplikacije trećih strana ili dobro poznavanje tehnologije. Sve što vam treba je malo strpljenja i radoznalosti.
Kako biste mogli pristupiti nekima od njih, morat ćete uključiti opcije za razvojne programere (Developer Options), skriveni izbornik postavki Androida. Da biste to učinili, otvorite Settings, kucnite About phone pa zatim Build number sedam puta zaredom. Ako ste to učinili kako treba, pojavit će se skočni prozor s odbrojavanjem.
Uklonite aplikacije koje troše bateriju
Android je još u izdanju 6.0 predstavio značajku optimizacije baterije koja bi trebala pomoći s aplikacijama što je previše troše. Ta značajka, iako korisna, može biti previše ili nedovoljno agresivna u prepoznavanju loših aplikacija, a i ne eliminira problem u potpunosti.
Možete ručno postaviti pozadinske dozvole za aplikacije na najrestriktivniju postavku.
Otvorite Settings, pa Apps. Pomaknite se prema dolje dok ne vidite popis aplikacija. Kucnite App batery usage. Ondje ćete pronaći pojedinosti o posljednjem pristupu aplikaciji. Kucnite je kako biste prilagodili njezinu upotrebu u pozadini.
Možete odabrati hoćete li je optimizirati za Android ili će biti neograničena. Ako želite potpuno ograničenje, upotrijebite glavnu sklopku za isključivanje korištenja u pozadini. Na Samsungovim uređajima ista se opcija naziva sleeping apps ili deep sleeping apps.
Uz uključenu značajku Developer Options možete dobiti robusniju kontrolu nad procesima u pozadini. Vratite se na Developer Options, pa skrolajte ili pretražite Background process limit. Ondje možete odlučiti koliko će aplikacija biti istovremeno pokrenuto u pozadini.
Blokirajte oglase i alate za praćenje bez virtualne privatne mreže (VPN)
Umjesto instalacije aplikacije za VPN, pokušajte konfigurirati postavke privatnog DNS-a da biste filtrirali web promet putem usluge po vašem izboru. Privatni DNS blokira zahtjev koji vaš uređaj upućuje za pretraživanje IP adrese web stranice, pa operater ne može vidjeti onu koju posjećujete.
Budući da ti podaci preglednika ostaju skriveni, treće strane nemaju podatke koji su im potrebni za praćenje vaših navika i, posljedično, ciljanje oglasa.
Otvorite Settings, zatim Network & Internet i Private DNS. Promijenite postavku na Private DNS provider hostname. Morat ćete pronaći URL usluge filtriranja za povezivanje ovdje. Opcije uključuju Ad Guard, Control D i Mullvad, između ostalog.
Nakon što to spremite, mobitel će početi preusmjeravati sve DNS zahtjeve iz svake aplikacije i preglednika na vašem Androidu oslanjajući se na ovaj specifični popis blokiranih. To bi trebalo pomoći u smanjenju oglasa i poslužitelja za praćenje bez smanjenja performansi ili trajanja baterije.
Pronađite davno izgubljene obavijesti
Otvorite Settings, pa Notifications. Kucnite da biste uključili Notification history. Nakon što to učinite moći ćete vidjeti što ste zaboravili ili slučajno uklonili prstom. Ova je značajka također korisna za praćenje aplikacija koje možda tiho rade u pozadini.
Prilagodite što se događa kada priključite uređaj
Kada priključite Android na računalo, po zadanim postavkama on se puni, ali bez mogućnosti prijenosa datoteka ili fotografija. To je moguće promijeniti iz zaslona obavijesti, iako dodaje nekoliko dodatnih koraka nečemu što bi trebalo biti jednostavno.
Ili možete prilagoditi zadano ponašanje USB-a kako biste dali prioritet prijenosu datoteka kada je uređaj priključen putem USB-C-a. Pod Developer Options potražite Default USB Configuration.
Promijenite postavku za File Transfer/Android Auto i testirajte priključivanjem mobitela na računalo. Imajte na umu da to donosi određene rizike ako često punite mobitel izvan kuće.
Postignite najbolju kvalitetu zvuka
Možete prisiliti Android na korištenje kodeka najviše kvalitete kad god se poveže audio uređaj. U Developer Options potražite Bluetooth audio codec i odaberite opciju najviše kvalitete koju podržava vaš bežični uređaj.
Morate biti povezani s uređajem kada tražite ovu opciju. Kad ste već u Developer Options, potražite također Bluetooth Audio Sample Rate i Bits Per Sample. Možete ih prilagoditi na veće brzine uzorkovanja ako vaš hardver to podržava.
Prisilno prebacivanje u tamni način rada
Prvo provjerite je li značajka Dark Theme uključena u glavnim postavkama zaslona. Zatim otvorite Developer Options i potražite Override force-dark. Moguće je da zbog ovoga pojedine aplikacije neće ispravno prikazivati tekst, piše Life Hacker.