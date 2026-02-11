Zlatni Trumpov smartfon ne samo što kasni, već će biti i skuplji. A ni to nije sve

Trump Mobile već ne ispunjava ranije dana obećanja. Bit će skuplji nego što se očekivalo i neće nositi oznaku da je proizveden u Sjedinjenim Državama.

Oni koji su platili polog u iznosu od 100 američkih dolara i dalje mogu računati na 499 dolara kao uvodnu cijenu. Tko nije, možda će morati izdvojiti i do 999 dolara za pametni telefon s imenom aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

T1 će proći kroz 'završnu montažu u Miamiju'. Umjesto tvrdnje da je 's ponosom dizajniran i proizveden u Sjedinjenim Državama', službena web stranica sada prikazuje opis koji kaže 's američkim rukama iza svakog uređaja'.

Datum izlaska još nije poznat, iako u Trump Mobileu i dalje tvrde da će se to dogoditi kasnije ove godine, prenosi Engadget.