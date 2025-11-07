Zašto je nepristojno ljudima odgovarati - ChatGPT-jem

Zabavno? Možda. Uvredljivo? Apsolutno. Jer danas, umjesto da ljudima kažete 'izguglaj si to', sve češće im praktički govorimo 'pitaj umjetnu inteligenciju umjesto mene'. Problem nije samo u tonu, nego u poruci da nečija pitanja nisu vrijedna našeg vremena niti razmišljanja.

Kako to obično biva, ova godina donijela je i suvremenu inačicu tog alata - Let Me ChatGPT That For You . Radi točno ono što mislite – umjesto da nekome odgovorite, pošaljete mu simulaciju unosa pitanja u ChatGPT .

U određenim kontekstima, primjerice na X-u pod paljbom trolova, ta doza sarkazma zna biti osvježavajuća. No u osobnoj komunikaciji, pogotovo poslovnoj, takav potez jasno poručuje da ne poštujemo osobu kojoj odgovaramo. Ako kolega ili prijatelj postavi pitanje, to nije zato što ne zna koristiti Google, nego zato što želi baš naše mišljenje, iskustvo ili kontekst koji nijedan algoritam ne može ponuditi.

Programer Alex Martsinovich nedavno je to sažeo u objavi na blogu pod naslovom 'It’s rude to show AI output to people'. 'Budite pristojni i ne šaljite ljudima AI tekst', piše on. 'AI odgovore možete dijeliti samo ako ste ih preuzeli kao svoje ili ako druga strana pristaje na takvu vrstu komunikacije.'

Drugim riječima, ako vas netko pita nešto što bi mogao pitati ChatGPT, znači da želi razgovor s vama, a ne sa strojem. Internet, barem u teoriji, postoji zato da se ljudi povezuju, a ne da između sebe prenose poruke koje vam daje ChatGPT.

Postoji i praktičan razlog za to da ne šaljete sirove AI generirane odgovore – mogu biti potpuno pogrešni. Unatoč napretku modela, halucinacije, tj. izmišljeni ili pogrešno interpretirani podaci, i dalje su česte. Kad dijelite AI tekst bez provjere, riskirate to da nesvjesno širite dezinformacije. Još gore, ako ne kažete da se radi o AI sadržaju, druga osoba može vjerovati da stojite iza tih tvrdnji.

Sve to ne znači da umjetna inteligencija nema svoje mjesto u komunikaciji. Dapače, AI može biti izvrstan početak istraživanja, ali ne i kraj. U svakoj struci postoji slična logika: AI može pomoći, ali ne može misliti umjesto tebe. Zato, kad vam netko postavi pitanje, ne šaljite mu link, prompt ili screenshot odgovora ChatGPT-ja. Umjesto toga dajte odgovor koji samo vi možete dati. Jer u moru generičkih tekstova autentičan ljudski odgovor postao je rijetka, gotovo luksuzna stvar, piše Wired.