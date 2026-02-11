Google se rješava ljudi i daje otpremnine: 'To je za one koji ne uživaju u tempu u kojem moramo raditi'

Google nudi dobrovoljne otpremnine dijelu zaposlenika. U e-poruci poslanoj zaposlenicima, glavni poslovni direktor Googlea Philipp Schindler naveo je da zaposlenici na određenim timovima unutar globalne poslovne organizacije (GBO) mogu dobrovoljno napustiti kompaniju uz otpremninu
'Godinu započinjemo u snažnoj poziciji zahvaljujući svemu što ste ostvarili u 2025. No igra je dinamična, tempo je električan, a ulozi su visoki', napisao je Schindler u dopisu, koji je imao uvid Business Insider.
Schindler je u dopisu poručio da svi u GBO-u moraju biti 'potpuno unutra' u misiji te da trebaju 'prihvatiti umjetnu inteligenciju kako bi imali još veći učinak'. Za zaposlenike koji 'ne uživaju u tempu u kojem moramo raditi' ili su 'spremni krenuti dalje od Googlea', kompanija će, prema njegovim riječima, ponuditi program dobrovoljnog odlaska za određene dijelove GBO-a u SAD-u.
To uključuje zaposlenike u timovima za rješenja, prodaji, korporativnom razvoju i drugima. Schindler je dodao da veliki američki prodajni timovi za ključne kupce i svi oni okrenuti korisnicima neće biti obuhvaćeni programom.
Google je u proteklih godinu dana davao slične ponude i zaposlenicima u drugim organizacijskim jedinicama. Prošlog lipnja ponudio je otpremnine dijelu zaposlenika u SAD-u dok je pooštravao politiku povratka u ured. U listopadu je, u sklopu reorganizacije, otpremnine ponudio i zaposlenicima YouTubea. Google nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar koji mu je uputio Business Insider.