Google se rješava ljudi i daje otpremnine: 'To je za one koji ne uživaju u tempu u kojem moramo raditi'

'Godinu započinjemo u snažnoj poziciji zahvaljujući svemu što ste ostvarili u 2025. No igra je dinamična, tempo je električan, a ulozi su visoki', napisao je Schindler u dopisu, koji je imao uvid Business Insider.

Schindler je u dopisu poručio da svi u GBO-u moraju biti 'potpuno unutra' u misiji te da trebaju 'prihvatiti umjetnu inteligenciju kako bi imali još veći učinak'. Za zaposlenike koji 'ne uživaju u tempu u kojem moramo raditi' ili su 'spremni krenuti dalje od Googlea', kompanija će, prema njegovim riječima, ponuditi program dobrovoljnog odlaska za određene dijelove GBO-a u SAD-u.