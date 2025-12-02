Imate službeni mobitel? Vaš poslodavac od sada će moći čitati vaše SMS-ove

Zaboravite na zaštitu enkripcijom od pošiljatelja do primatelja. Nova nadogradnja za operativni sustav Android znači kako vaše RCS i SMS poruke više nisu privatne
Microsoft je izazvao buru kada je otkrio nadogradnju Teamsa koje obavještava vašu tvrtku kada niste na poslu. Sada je Google učinio isto.
Zaboravite na zaštitu enkripcijom od pošiljatelja do primatelja. Nova nadogradnja za operativni sustav Android znači kako vaše RCS i SMS poruke više nisu privatne. Google uvodi Android RCS Archival na Pixel i druge mobitele s Androidom, omogućujući poslodavcima presretanje i arhiviranje RCS razgovora na uređajima kojima se upravlja na poslu.
Drugim riječima, vaš poslodavac sada će moći čitati vaše RCS chatove u porukama koje šaljete putem Googleovih aplikacija, usprkos enkripciji. Ovo se odnosi na uređaje kojima se upravlja na poslu i ne utječe na osobne uređaje. U određenim reguliranim industrijama dodaje RCS arhiviranje postojećoj SMS arhivi.
U Googleu kažu kako je ovo pouzdano rješenje za arhiviranje poruka koje Android podržava i koje je unatrag kompatibilno s SMS i MMS porukama, piše Forbes.
'Zaposlenici će vidjeti jasnu obavijest na svom uređaju kad god je značajka arhiviranja aktivna', poručili su, ističući također prednosti poput indikatora tipkanja, potvrda o čitanju i end-to-end enkripcije između Androida, između ostalog.