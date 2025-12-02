Imate službeni mobitel? Vaš poslodavac od sada će moći čitati vaše SMS-ove

Microsoft je izazvao buru kada je otkrio nadogradnju Teamsa koje obavještava vašu tvrtku kada niste na poslu. Sada je Google učinio isto.

Zaboravite na zaštitu enkripcijom od pošiljatelja do primatelja. Nova nadogradnja za operativni sustav Android znači kako vaše RCS i SMS poruke više nisu privatne. Google uvodi Android RCS Archival na Pixel i druge mobitele s Androidom, omogućujući poslodavcima presretanje i arhiviranje RCS razgovora na uređajima kojima se upravlja na poslu.