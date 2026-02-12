Prijete i nude novac: Očajni Rusi zbog Starlinka vrbuju obitelji zarobljenih Ukrajinaca

Ukrajinske vlasti upozorile su građane da ne registriraju Starlinkove terminale za ruske snage nakon što su zabilježeni pokušaji pritisaka, prijetnji i novčanih ponuda usmjerenih na obitelji zarobljenih Ukrajinaca

Upozorenje je objavilo Koordinacijsko sjedište za postupanje s ratnim zarobljenicima, navodeći da su zabilježeni slučajevi u kojima su obitelji zarobljenih ukrajinskih vojnika prisiljavane ili nagovarane da registriraju satelitske internetske terminale. Prema njihovim navodima, ruske snage pokušavaju pronaći način da ponovno dođu do pristupa Starlinku poslije nedavnog ograničenja korištenja te usluge na području Ukrajine, piše Business Insider. Do upozorenja dolazi nakon što je ukrajinsko ministarstvo obrane postiglo dogovor s tvrtkom SpaceX, kojim je Rusiji praktički onemogućen pristup Starlinkovoj mreži na ukrajinskom teritoriju. Nova pravila zahtijevaju da svi terminali budu registrirani na posebnoj 'bijeloj listi', a registracija je moguća putem interneta ili u lokalnim administrativnim uredima.

Cilj ove mjere je zatvaranje crnog tržišta koje su ruske snage koristile da bi nabavile Starlinkovu opremu. Iako SpaceX zbog međunarodnih sankcija ne posluje s Rusijom, ukrajinske vlasti tvrde da su ruske postrojbe uspijevale nabavljati terminale te ih koristile za upravljanje napadačkim i izviđačkim dronovima. Ukrajinski dužnosnici ističu da se svaki registrirani terminal može povezati s identitetom korisnika, što znači da bi građani zbog registracije uređaja koji kasnije budu korišteni u vojnim operacijama mogli kazneno odgovarati. 'Ako se terminal koristi za upravljanje dronovima koji uništavaju infrastrukturu i odnose ljudske živote, sama registracija takvog uređaja može biti temelj za kazneni progon', navodi se u priopćenju. Stručnjaci za obranu upozoravaju da je Starlink ključan komunikacijski alat na bojištu, a Rusija trenutačno nema satelitski internetski sustav koji bi mu mogao parirati po brzini, dostupnosti i stabilnosti veze.