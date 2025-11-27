Oglas za posao razotkrio planove u Googleu: Stiže novi operativni sustav s AI-jem u središtu?

Oglas za posao u Googleu nenamjerno je otkrio prve informacije o Aluminium OS-u, novom operativnom sustavu koji bi trebao objediniti ključne elemente Androida i ChromeOS-a, uz umjetnu inteligenciju u samom središtu
Googleovi dugogodišnji planovi za objedinjavanje ključnih značajki Androida i ChromeOS-a slučajno su došli u vidno polje insajdera nakon što je kompanija objavila oglas za radno mjesto koje spominje rad na 'Aluminium OS-u'. Prema oglasu, riječ je o sustavu koji je 'izgrađen s umjetnom inteligencijom u svojoj srži', a opisuje se i kraticom ALOS. Oglas je star dva mjeseca, a insajderi su o njemu počeli nedavno pisati, nakon čega ga je firma uklonila.
Prema dostupnim informacijama, Aluminium OS je sustav temeljen na Androidu i namijenjen širokom rasponu uređaja. Njegovo pojavljivanje potvrđuje da Google razvija platformu koja bi trebala spojiti najbolje od mobilnog Androida i računala temeljenih na ChromeOS-u, piše Verge.
Ipak, ChromeOS neće odmah nestati. U oglasu se navodi da će tim biti zadužen za razvoj 'portfelja uređaja s ChromeOS-om i operativnom sustavom Aluminium' različitih kategorija, poput prijenosnika, tableta i TV boxova. No oglas izričito spominje potrebu da se izradi strategija 'prijelaza Googlea s ChromeOS-a na Aluminium', što sugerira dugoročan plan postupne zamjene ChromeOS-a novom Androidovom alternativom.
Zanimljivo je i samo ime 'Aluminium', što može biti referenca na Chromium, open source temelj ChromeOS-a. Ako je ime kodno, možda nosi simboliku koja ukazuje na tehnološko nasljeđe projekta.
Google o dovođenju Androida na osobna računala promišlja već više od desetljeća, no posljednjih je godina počeo otvorenije govoriti o toj ideji. Lani je Android Authority izvijestio da su u pripremi novi planovi, a šef Androida Sameer Samat nedavno je potvrdio da Google 'spaja ChromeOS i Android u jedinstvenu platformu' koju namjerava predstaviti sljedeće godine.