Oglas za posao razotkrio planove u Googleu: Stiže novi operativni sustav s AI-jem u središtu?

Googleovi dugogodišnji planovi za objedinjavanje ključnih značajki Androida i ChromeOS-a slučajno su došli u vidno polje insajdera nakon što je kompanija objavila oglas za radno mjesto koje spominje rad na 'Aluminium OS-u'. Prema oglasu, riječ je o sustavu koji je 'izgrađen s umjetnom inteligencijom u svojoj srži', a opisuje se i kraticom ALOS. Oglas je star dva mjeseca, a insajderi su o njemu počeli nedavno pisati, nakon čega ga je firma uklonila.

Prema dostupnim informacijama, Aluminium OS je sustav temeljen na Androidu i namijenjen širokom rasponu uređaja. Njegovo pojavljivanje potvrđuje da Google razvija platformu koja bi trebala spojiti najbolje od mobilnog Androida i računala temeljenih na ChromeOS-u, piše Verge.