KLJUČNI ELEMENTI

Oglas za posao razotkrio planove u Googleu: Stiže novi operativni sustav s AI-jem u središtu?

Damir Rukavina

27.11.2025 u 11:56

tportal
Izvor: Pexels / Autor: Jessica Lewis
Bionic
Reading

Oglas za posao u Googleu nenamjerno je otkrio prve informacije o Aluminium OS-u, novom operativnom sustavu koji bi trebao objediniti ključne elemente Androida i ChromeOS-a, uz umjetnu inteligenciju u samom središtu

Googleovi dugogodišnji planovi za objedinjavanje ključnih značajki Androida i ChromeOS-a slučajno su došli u vidno polje insajdera nakon što je kompanija objavila oglas za radno mjesto koje spominje rad na 'Aluminium OS-u'. Prema oglasu, riječ je o sustavu koji je 'izgrađen s umjetnom inteligencijom u svojoj srži', a opisuje se i kraticom ALOS. Oglas je star dva mjeseca, a insajderi su o njemu počeli nedavno pisati, nakon čega ga je firma uklonila.

Prema dostupnim informacijama, Aluminium OS je sustav temeljen na Androidu i namijenjen širokom rasponu uređaja. Njegovo pojavljivanje potvrđuje da Google razvija platformu koja bi trebala spojiti najbolje od mobilnog Androida i računala temeljenih na ChromeOS-u, piše Verge.

vezane vijesti

Ipak, ChromeOS neće odmah nestati. U oglasu se navodi da će tim biti zadužen za razvoj 'portfelja uređaja s ChromeOS-om i operativnom sustavom Aluminium' različitih kategorija, poput prijenosnika, tableta i TV boxova. No oglas izričito spominje potrebu da se izradi strategija 'prijelaza Googlea s ChromeOS-a na Aluminium', što sugerira dugoročan plan postupne zamjene ChromeOS-a novom Androidovom alternativom.

Zanimljivo je i samo ime 'Aluminium', što može biti referenca na Chromium, open source temelj ChromeOS-a. Ako je ime kodno, možda nosi simboliku koja ukazuje na tehnološko nasljeđe projekta.

Google o dovođenju Androida na osobna računala promišlja već više od desetljeća, no posljednjih je godina počeo otvorenije govoriti o toj ideji. Lani je Android Authority izvijestio da su u pripremi novi planovi, a šef Androida Sameer Samat nedavno je potvrdio da Google 'spaja ChromeOS i Android u jedinstvenu platformu' koju namjerava predstaviti sljedeće godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STIGLA POTVRDA

STIGLA POTVRDA

OpenAI ima prototip svog prvog uređaja. Potpisuje ga legendarni Appleov dizajner
GLOBALNO TRŽIŠTE

GLOBALNO TRŽIŠTE

Nakon 14 godina dugih godina Apple bi mogao skinuti Samsung s trona
KLJUČNI ELEMENTI

KLJUČNI ELEMENTI

Oglas za posao razotkrio planove u Googleu: Stiže novi operativni sustav s AI-jem u središtu?

najpopularnije

Još vijesti