Trebate predah ili bijeg od svakodnevice? Zavirite u svijet kroz tuđe prozore

WindowSwap je web stranica koja omogućuje pogled kroz razne prozore diljem svijeta. Pokrenuo ju je sredinom 2020. godine singapurski par Sonali Ranjit i Vaishnav Balasubramaniam kao odgovor na ograničenja postavljena tijekom mjera radi suzbijanja širenja koronavirusa uzročnika bolesti COVID-19. Njihova ideja bila je jednostavna: ako ne možemo letjeti preko oceana, možda bismo barem mogli posuditi jedni od drugih poglede. Nešto što je započelo kao skroman sporedni projekt u karanteni ubrzo je preraslo u globalnu zajednicu. Prema podacima koje je objavio One Show, do 2021. stranica je prikupila više od 12 tisuća prijava iz preko 110 država, preko pet milijuna jedinstvenih posjetitelja i više od 20 milijuna ukupnih pregleda.

Kako koristiti WindowSwap? Na početnoj stranici naći ćete dugme na kojem piše: Open a new windows somewhere in the world. Kada ga kliknete, zaslon se pretvara u video: okvir prozora ispunjava pogled, s biljkama na prozorskoj dasci, zavjesama blago razmaknutim, možda tihom ulicom ili vrtom iza. Čut ćete ambijentalne zvukove i otprilike deset minuta provest čete negdje sasvim drugdje. Mala oznaka u gornjem desnom kutu zaslona prikazuje lokaciju, kao i vrijeme snimanja videa, često unutar posljednjih nekoliko mjeseci. U gornjem lijevom kutu vidjet ćete kroz čiji prozor virite. U donjem desnom kutu pronaći ćete nekoliko kontrola: dugme za petlju za beskonačno ponavljanje trenutnog prozora, dugme za cijeli zaslon za potpuno uranjanje i kontrolu glasnoće za namještanje ili isključivanje ambijentalnog zvuka. Važno je napomenuti kako je riječ o unaprijed snimljenim videozapisima, ne prijenosima uživo. Prikazi prozora su odabrani nasumično, pa povremeno možete vidjeti prozor koji ste već pregledali. Možete klikati početno dugme koliko god želite kako biste nasumično prolazili kroz streamove. Svaki klik vas prenosi u novi kutak svijeta, od užurbanih tokijskih ulica do mirnih norveških fjordova.