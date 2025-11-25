Žestoka bitka za premoć u tehnologiji koja će promijeniti čovječanstvo: Tko vodi, a tko posustaje?

Dok se vlade, regulatori, tehnološki divovi i vodeći istraživači sukobljavaju oko arhitekture regulacije, ugledni znanstvenici zvone na uzbunu

Ova bi se godina mogla pokazati jednim od najkritičnijih trenutaka u tehnološkoj povijesti. Umjetna inteligencija više nije obećanje ili nejasna prijetnja budućnosti, jer već je ovdje te preoblikuje gospodarstva, preokreće ravnotežu moći, utječe na izbore i postavlja pitanja o granicama ljudske odgovornosti. Vlade, regulatori, tehnološki divovi i vodeći istraživači sukobljavaju se oko arhitekture regulacije: koja pravila postaviti, na koga će biti primjenjivana, tko će biti zaštićen te tko će imati moć poremetiti ili certificirati snažan model umjetne inteligencije. Europa napreduje sa Zakonom o umjetnoj inteligenciji, Sjedinjene Države pokušavaju izgraditi fleksibilniji model vođen inovacijama dok Kina nastoji kombinirati tehnološko vodstvo sa strogom državnom kontrolom. U međuvremenu znanstvenici poput Geoffreyja Hintona, Yoshue Bengija, Stuarta Russella i Timnita Gebrua oglašavaju uzbunu.

Europska unija: Najambiciozniji - i najrigorozniji - pristup Europska unija je prva regija u svijetu koja je odlučila da umjetnoj inteligenciji treba sveobuhvatan institucionalni okvir. Zakon o umjetnoj inteligenciji pokušava uvesti jedinstvenu kategorizaciju rizika: neprihvatljiv, visok, ograničen i nizak rizik. Logika je jasna: zaštititi građane, temeljna prava i izbjeći zloupotrebe u ključnim područjima kao što su zdravstvo, pravosuđe, obrazovanje i javna uprava. Ali vrag je u detaljima. U središtu europske zabrinutosti je ideja da se umjetna inteligencija ne može prepustiti potpunoj tržišnoj slobodi, već mora djelovati u sigurnom okruženju. Međutim mnoge tehnološke tvrtke tvrde da pretjerana regulacija guši inovacije i ograničava napredak. Europa pokušava postati regulatorni model planeta, ali suočava se s kolosalnim problemom: nema vlastite tehnološke divove koji bi provodili njezinu strategiju u velikim razmjerima. Tehnološke tvrtke strahuju da će regulacija usporiti inovacije, a mnoga mala i srednja poduzeća zabrinuta su zbog troškova usklađivanja. S druge strane, organizacije za tehnološka prava tvrde da zakon nije dovoljno strog za najmoćnije sustave, takozvane granične modele.

Sjedinjene Američke Države: Regulacija na mala vrata SAD nema jedinstven zakon, već koristi izvršne uredbe, smjernice za savezne agencije, zakonodavne inicijative na državnoj razini i kontrolu izvoza naprednih čipova. Washington usvaja načelo: ne gušiti inovacije. Američki model želi tako dati tvrtkama prostor za rast, ali istovremeno administracija pokušava ograničiti širenje strateških tehnologija u Kinu kontrolom izvoza. Američki predsjednik Donald Trump razmatra i pritisak na savezne države da bi zaustavio državnu regulaciju umjetne inteligencije. Kina: Kontrola, brzina i strateška superiornost Kina je usvojila neke od najstrožih, ali najbržih propisa na svijetu. Od 2022. godine ima propis o algoritmima, pravila za deepfakeove i sofisticiran sustav državnog licenciranja. Filozofija se temelji na državnom nadzoru: umjetna inteligencija je strateška infrastruktura i mora biti u skladu s interesima države. Kineski pristup omogućuje vrlo brzo usvajanje novih tehnologija u velikim razmjerima, ali kritiziran je zbog nedostatka transparentnosti, odsutnosti neovisne kontrole i ograničenja slobode korištenja.

Yoshua Bengio: Najmoćniji modeli ne bi smjeli ostati neregulirani Bengio, jedan od tri 'kuma' umjetne inteligencije, postao je najglasniji zagovornik reguliranja graničnih modela - ogromnih sustava koji mogu steći nepredvidive mogućnosti. Predlaže: neovisno testiranje sigurnosti

obaveznu transparentnost podataka o obuci

međunarodnu koordinaciju sličnu onoj za nuklearnu energiju. Geoffrey Hinton boji se vlastite kreacije Hinton, koji je napustio Google da bi mogao slobodno govoriti, možda je najznačajnija figura u toj raspravi. U svojim govorima objašnjava da modeli velikih razmjera razvijaju nepredvidivo ponašanje. Stoga inzistira na: međunarodnoj suradnji

ograničenjima autonomije sustava

postupnom prijelazu na sigurne arhitekture. Stuart Russell: Izgradili smo strojeve koje ne znamo kontrolirati Russell, jedan od najuglednijih akademika u području sigurnosti umjetne inteligencije, tvrdi da je najosnovnija pogreška dizajn sustava koji maksimizira cilj. Uvjeren je da sustavi trebaju biti nesigurni u pogledu svojih ciljeva jer ih tek tada ljudi mogu ispraviti i predlaže novu arhitekturu: AI sustave koji se pokoravaju ljudima. Timnit Gebru: Glas etike i odgovornosti Gebru, koji je 'uklonjen' iz Googlea zbog kontroverzi oko etike umjetne inteligencije, naglašava da rasprava ne može biti samo o sigurnosti, već mora biti i o pravednosti. Ističe pritom rizike od diskriminacije, pristranosti i društvene nejednakosti.

Tko će postaviti pravila? EU, SAD i Kina imaju potpuno različite modele regulacije zbog čega tvrtke posluju poput 'multinacionalnih kompanija u tri svijeta'. Sve se više postavlja pitanje može li se umjetna inteligencija regulirati na nacionalnoj razini, a za većinu stručnjaka odgovor je negativan. Dilema transparentnosti Veliki modeli su kao 'crne kutije' te čak ni njihovi tvorci ne mogu u potpunosti objasniti zašto daju određene odgovore. Granični modeli i crna rupa moći Granični modeli u sljedeće dvije godine imat će tisuće puta više parametara od trenutnih. Moći će: autonomno generirati računalni kod

provoditi znanstvena istraživanja

upravljati krizama

izvršavati složene zadatke bez ljudskog nadzora. Tko će ih certificirati? Tko će odlučiti jesu li sigurni?

Prema novoj međunarodnoj regulatornoj arhitekturi Stručnjaci uključeni u međunarodne inicijative (G7, OECD, Savjetodavni odbor UN-a za umjetnu inteligenciju i drugi) predlažu novi model globalne suradnje. Ova arhitektura uključuje: Frontier AI International Certification Authority (Međunarodno tijelo za certifikaciju Frontier AI; frontier tvrtke, odnosno tvrtke koje su istraživači i kreatori modela što pomiču granice umjetne inteligencije)

međunarodno tijelo koje će testirati modele prije njihovog objavljivanja, procjenjivati mogućnosti, rizike i ranjivosti te izdavati obvezujuće certifikate. Registar za obrazovanje i transparentnost Obavezno otkrivanje: resursa za obuku

računalne snage

osnovnih načela rada modela. Obavezni testovi sigurnosti Sigurnosni testovi će ispitati: sposobnost dezinformiranja

sposobnost generiranja zlonamjernog koda

manipulaciju neželjene sposobnosti u nastajanju.