Tko sve u Europi već traži provjeru dobi online? Pogledajte

Više europskih država već je uvelo različite mjere provjere dobi prije pristupa sadržajima online namijenjenima odraslima

Italija je posljednja europska država koja je donijela sveobuhvatne zakone o provjeri dobi koji prisiljavaju korisnike na dokazivanje imaju li najmanje 18 godina prije pristupa web stranicama za odrasle. Web stranice koje distribuiraju pornografske slike i videozapise u Italiji sada moraju uvesti ove sigurnosne provjere - bez obzira na to imaju li tamo urede. Pornografske stranice morat će koristiti usluge provjere dobi trećih strana koje od korisnika traže dostavljanje kopije službene osobne iskaznice koja pokazuje njihovu dob svaki put kada pristupe tim stranicama. Vlada je identificirala 45 pružatelja pornografskih usluga, uključujući Pornhub, YouPorn i Redtube, koji će se morati pridržavati novih pravila. Talijanski potez dio je šireg napora diljem Europe da se digitalni prostori učine sigurnijima za djecu. Evo što su druge države do sada učinile.

Francuska Prošle godine Francuska je donijela zakon koji je nacionalnom regulatoru Arcomu dao ovlasti za nametanje pravnih sankcija i blokiranje pornografskih stranica koje i dalje dopuštaju osobama mlađim od 18 godina pregled njihovog sadržaja. Prije uvođenja zakonskih sankcija, Arcom izdaje obavijesti stranicama koje se ne pridržavaju zakona. Ako se ne pridržavaju zakona, Arcom može tvrtke kazniti s do 150.000 eura ili dva posto njihovog globalnog prometa za posljednju godinu. Ova kazna ide do 300.000 eura ili četiri posto globalnog prometa za ponovljene prekršaje. Regulator također može zatražiti od pružatelja internetskih usluga ili domena blokadu pristupa tim web stranicama na najmanje dvije godine. Pružatelji usluga moraju se pridržavati mjera u roku od 48 sati - ili riskiraju kaznenu odgovornost. Stranice koje se ne pridržavaju mjera provjere dobi također bi mogle biti kazneno gonjene za seksualno ponašanje protiv maloljetnika, što je kažnjivo s do tri godine zatvora i novčanom kaznom od 75.000 eura. Zakon o provjeri dobi dospio je na naslovnice ovog ljeta kada je Aylo, matična tvrtka Pornhuba i Redtubea, objavila kako će blokirati pristup francuskih korisnika tim platformama zbog zakona. Kasnije je vratila pristup. Europska neprofitna organizacija AI Forensics otkrila je kakosu usluge provjere dobi trećih strana koje djeluju u Francuskoj, poput AgeGO-a i AgeVerifa, ili davale osobne podatke korisnika drugim tvrtkama za provođenje njihovih provjera ili je provjere bilo lako zaobići dodavanjem retka koda u opis web odredišta. Španjolska Španjolska je 2022. uvela zakon čiji je cilj zaštititi maloljetnike od štetnog online sadržaja, na primjer pornografije ili drugih materijala štetnih za zdravlje djece, mentalno blagostanje ili 'moralni razvoj' (nije precizirano što to znači). Zakon zahtijeva od platformi za streaming, dijeljenje videa i drugih online pokretanje sustava za provjeru dobi koji sprječavaju djecu u pristupu 'najštetnijem audiovizualnom sadržaju, poput nepotrebnog nasilja ili pornografije'. Ranije ove godine španjolska nacionalna policija službeno je pokrenula digitalnu aplikaciju MiDNI koja pruža digitalnu identifikaciju u stvarnom vremenu, uključujući provjeru dobi. Još jedan nacionalni projekt provjere dobi je na čekanju. José Luis Escrivá, bivši španjolski ministar digitalne transformacije, najavio je 2024. stvaranje digitalnog novčanika Cartera Digital Beta za provjeru dobi. Tehnički dokument objavljen u to vrijeme navodi kako će novčanik generirati 30 pari ključeva mjesečno koje je moguće koristiti jednom za provjeru identiteta osobe nakon što aplikacija analizira korisnikovu osobnu iskaznicu pohranjenu u sustavu. Španjolski mediji izvijestili su kako vlada čeka na udovoljavanje određenih zahtjeva za zaštitu podataka prije pokretanja alata.