Trump pokreće Misiju Genesis: Može li to postati Projekt Manhattan za 21. stoljeće?

M. Šurina

25.11.2025 u 21:03

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL
Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak poslijepodne potpisao je izvršnu uredbu kojom se pokreće novi savezni napor za unapređenje američkih istraživanja, razvoja i znanstvenih primjena umjetne inteligencije

Donald Trump najnovijim projektom želu udružiti napore savezne vlade s tehnološkim kompanijama i sveučilištima kako bi oni vladine podatke pretvorili u znanstvena otkrića, sve u sklopu svoje incijative kojom želi da umjetna inteligencija postane pokretač gospodarske budućnosti SAD-a.

Trump je predstavio 'Misiju Genesis' kao dio izvršne uredbe koju je potpisao u ponedjeljak, a kojom se nalaže Ministarstvu energetike i nacionalnim laboratorijima da izgrade digitalnu platformu za objedinjavanje nacionalnih znanstvenih podataka na jednom mjestu.

Uredbom se također poziva privatni sektor i sveučilišne partnere da iskoriste svoje AI kapacitete kako bi pomogli vladi u rješavanju inženjerskih, energetskih i nacionalno-sigurnosnih problema, uključujući i modernizaciju nacionalne električne mreže, rekli su dužnosnici Bijele kuće za AP. Dužnosnici nisu spominjali jesu li i medicinska istraživanja dio projekta.

'Misija Genesis okupit će istraživačke i razvojne resurse naše nacije – udružujući napore briljantnih američkih znanstvenika, uključujući one iz naših nacionalnih laboratorija, s pionirskim američkim kompanijama, svjetski poznatim sveučilištima te postojećom istraživačkom infrastrukturom, podatkovnim arhivima, proizvodnim pogonima i sigurnosnim postrojenjima – kako bi se postiglo dramatično ubrzanje razvoja i primjene umjetne inteligencije', stoji u izvršnoj uredbi.

'Misija Genesis dramatično će ubrzati znanstvena otkrića, ojačati nacionalnu sigurnost, osigurati energetsku dominaciju, povećati produktivnost radne snage i umnožiti povrat ulaganja poreznih obveznika u istraživanje i razvoj', navodi se u uredbi.

Raskošna večera u Bijeloj kući koju je američki predsjednik Donald Trump organizirao za posjet saudijskog prijestolonasljednika
Raskošna večera u Bijeloj kući koju je američki predsjednik Donald Trump organizirao za posjet saudijskog prijestolonasljednika Izvor: EPA / Autor: ANNA ROSE LAYDEN / POOL

Projekt Manhattan za 21. stoljeće?

U uredbi se misija Genesis opisuje kao 'usporedivu po hitnosti i ambiciji s Projektom Manhattan' (op.a tajni projekt američke vlade tijekom Drugog svjetskog rata s ciljem izrade atomske bombe).

Trumpova administracija je novi inicijativu opisala kao najambicioznije okupljanje saveznih znanstvenih resursa još od misija Apollo krajem 1960-ih i početkom 1970-ih, iako je u isto vrijeme smanjila milijarde dolara u saveznom financiranju znanstvenih istraživanja i tisuće znanstvenika izgubile su posao ili sredstva.

Trump sve više računa na tehnološki sektor i razvoj umjetne inteligencije kao pogon američkog gospodarstva, što je dodatno naglasio prošlog tjedna kada je ugostio saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Saudijski monarh se obvezao uložiti 1 trilijun dolara, uglavnom iz naftnih i plinskih rezervi svoje zemlje, kako bi Saudijska Arabija postala globalno središte za AI podatke.

S američke strane, sredstva su dodijeljena Ministarstvu energetike u okviru opsežnog zakona o poreznim olakšicama i potrošnji koji je Trump potpisao u srpnju, priopćili su dužnosnici Bijele kuće.

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL

Zbog većeg korištenja umjetne inteligencije rast cijena energije?

Kako raste zabrinutost da visoka potrošnja električne energije u AI sustavima može utjecati na povećanje cijena energije u skorijem razdoblju, što predstavlja politički rizik za Trumpa, dužnosnici administracije tvrde da će cijene s vremenom pasti kako se tehnologija bude razvijala. Prema njihovim riječima, povećana potražnja stvorit će dodatni kapacitet u postojećim prijenosnim linijama i smanjiti trošak po jedinici električne energije.

Podatkovni centri potrebni za rad AI sustava prošle su godine činili oko 1,5 posto svjetske potrošnje električne energije, a Međunarodna agencija za energiju predviđa da će se ta potrošnja više nego udvostručiti do 2030. godine. To bi moglo dovesti do većeg izgaranja fosilnih goriva poput ugljena i prirodnog plina, što oslobađa stakleničke plinove koji doprinose globalnom zagrijavanju, porastu razine mora i ekstremnim vremenskim prilikama.

Misija Genesis će se oslanjati na superračunala nacionalnih laboratorija, ali će koristiti i računalne kapacitete koje razvija privatni sektor. Zbog planirane upotrebe javnih podataka, uključujući i informacije o nacionalnoj sigurnosti, zajedno s privatnim superračunalima, dužnosnici su istaknuli da će postojati odgovarajuće kontrole za zaštitu povjerljivih informacija.

