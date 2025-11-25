Trump pokreće Misiju Genesis: Može li to postati Projekt Manhattan za 21. stoljeće?

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak poslijepodne potpisao je izvršnu uredbu kojom se pokreće novi savezni napor za unapređenje američkih istraživanja, razvoja i znanstvenih primjena umjetne inteligencije

Donald Trump najnovijim projektom želu udružiti napore savezne vlade s tehnološkim kompanijama i sveučilištima kako bi oni vladine podatke pretvorili u znanstvena otkrića, sve u sklopu svoje incijative kojom želi da umjetna inteligencija postane pokretač gospodarske budućnosti SAD-a. Trump je predstavio 'Misiju Genesis' kao dio izvršne uredbe koju je potpisao u ponedjeljak, a kojom se nalaže Ministarstvu energetike i nacionalnim laboratorijima da izgrade digitalnu platformu za objedinjavanje nacionalnih znanstvenih podataka na jednom mjestu.

President Trump is launching the most powerful scientific platform to ever be built, reminiscent of the Manhattan Project and Apollo programs: Genesis Mission. pic.twitter.com/zmZES9V7PW — U.S. Department of Energy (@ENERGY) November 25, 2025

Uredbom se također poziva privatni sektor i sveučilišne partnere da iskoriste svoje AI kapacitete kako bi pomogli vladi u rješavanju inženjerskih, energetskih i nacionalno-sigurnosnih problema, uključujući i modernizaciju nacionalne električne mreže, rekli su dužnosnici Bijele kuće za AP. Dužnosnici nisu spominjali jesu li i medicinska istraživanja dio projekta. 'Misija Genesis okupit će istraživačke i razvojne resurse naše nacije – udružujući napore briljantnih američkih znanstvenika, uključujući one iz naših nacionalnih laboratorija, s pionirskim američkim kompanijama, svjetski poznatim sveučilištima te postojećom istraživačkom infrastrukturom, podatkovnim arhivima, proizvodnim pogonima i sigurnosnim postrojenjima – kako bi se postiglo dramatično ubrzanje razvoja i primjene umjetne inteligencije', stoji u izvršnoj uredbi. 'Misija Genesis dramatično će ubrzati znanstvena otkrića, ojačati nacionalnu sigurnost, osigurati energetsku dominaciju, povećati produktivnost radne snage i umnožiti povrat ulaganja poreznih obveznika u istraživanje i razvoj', navodi se u uredbi.

Projekt Manhattan za 21. stoljeće? U uredbi se misija Genesis opisuje kao 'usporedivu po hitnosti i ambiciji s Projektom Manhattan' (op.a tajni projekt američke vlade tijekom Drugog svjetskog rata s ciljem izrade atomske bombe). Trumpova administracija je novi inicijativu opisala kao najambicioznije okupljanje saveznih znanstvenih resursa još od misija Apollo krajem 1960-ih i početkom 1970-ih, iako je u isto vrijeme smanjila milijarde dolara u saveznom financiranju znanstvenih istraživanja i tisuće znanstvenika izgubile su posao ili sredstva.

Genesis Mission has arrived.



The world’s most powerful scientific platform to ever be built has launched. This Manhattan-Project-level leap will fundamentally transform the future of American science and innovation. pic.twitter.com/panv5a3B6o — U.S. Department of Energy (@ENERGY) November 25, 2025

Trump sve više računa na tehnološki sektor i razvoj umjetne inteligencije kao pogon američkog gospodarstva, što je dodatno naglasio prošlog tjedna kada je ugostio saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Saudijski monarh se obvezao uložiti 1 trilijun dolara, uglavnom iz naftnih i plinskih rezervi svoje zemlje, kako bi Saudijska Arabija postala globalno središte za AI podatke. S američke strane, sredstva su dodijeljena Ministarstvu energetike u okviru opsežnog zakona o poreznim olakšicama i potrošnji koji je Trump potpisao u srpnju, priopćili su dužnosnici Bijele kuće.

