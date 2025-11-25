U 'zoni smrti' oni su jedini spas očajnim ukrajinskim vojnicima: Tri krenu, jedan stigne...

Ulice Pokrovska i Mirnograda u istočnoj Ukrajini posljednjih tjedana postale su poprište prvog masovnog korištenja besposadnih kopnenih vozila (UGV) u ratnim operacijama. Ovi mali roboti preuzeli su ključnu ulogu u opskrbi i evakuaciji ukrajinskih snaga dok ruske postrojbe nastoje presjeći sve ulazne rute prema gradu. Nova 'igračka' pete brigade je, dakle, robot koji pruža spas ukrajinskim trupama na frontu, iako ukrajinski izvori potvrđuju da se veći dio Pokrovska u Donjeckoj oblasti nalazi pod kontrolom ruskih snaga

Peta brigada ukrajinske vojske nedavno je rasporedila novi UGV, a vojnici koji komuniciraju radiovezom nazivaju ga 'igračkom'. Vozilo se noću tajno izbacuje iz kombija da bi se izbjegao domet ruskih napadačkih dronova, a brzina ostaje presudna zbog stalne opasnosti od otkrivanja, piše BBC. Pokrovsk i Mirnograd, važni prometni i logistički čvorovi, posljednjih su tjedana pod snažnim pritiskom Rusa te im pokušavaju presjeći sve opskrbne koridore da bi onemogućili dopremu hrane, streljiva i medicinskog materijala. Ukrajinski izvori potvrđuju da se veći dio Pokrovska u Donjeckoj oblasti nalazi pod kontrolom ruskih snaga. >>Pročitajte više OVDJE<< Prema informacijama ukrajinskih medija, ruske postrojbe zauzele su cijeli prostor južno od željezničke pruge koja presijeca grad, dok se ukrajinska obrana povukla na sjeverne rubove. Oklopna vozila više ne mogu ući u grad bez gotovo sigurnog gubitka, a prenošenje tereta pješice izložilo bi vojnike neposrednoj opasnosti. Kopneni dronovi tako postaju jedina održiva alternativa. Prema podacima ukrajinske vojske, oko 90 posto zaliha za bojišnicu oko Pokrovska danas se dostavlja upravo UGV-ovima. Bitka kod Pokrovska vjerojatno će ući u povijest kao prva u kojoj su bespilotna kopnena vozila korištena u masovnim razmjerima, uglavnom za dostavu zaliha i evakuaciju ranjenika. Robot je dovoljno malen da može stati na biciklističku stazu i izgleda kao mini tenk bez kupole. UGV-ove je teško uočiti, teže ih je ometati nego dronove iz zraka i, što je najvažnije, vojnici njima mogu upravljati na daljinu sa sigurnije lokacije.

U međuvremenu ruske snage pokušavaju zauzeti Pokrovsk gušenjem lanaca opskrbe i neumoljivim lansiranjem dronova na daljinsko upravljanje kako bi ciljale sve što se kreće u takozvanoj zoni smrti. Cijeli taj pojas širok oko 30 kilometara uz bojište nalazi se u dometu ukrajinskih i ruskih dronova, no njihovi napadi i artiljerijom, minobacačima i zračnim bombama su svakodnevni. O razmjerima opasnosti svjedoče i priče pripadnika ukrajinskih medicinskih i timova za dronove. Vojni liječnik s pozivnim znakom Vitsik i operator UGV-a Auditor, pokušavajući evakuirati ranjenike iz Pokrovska, našli su se pod napadom dronova i artiljerije koji je trajao sat vremena. Uspjeli su pobjeći tek prelaskom u susjednu zgradu. U samom gradu prijetnja je stalna. 'Trčimo od grma do grma, od jedne kuće do sljedeće', kaže Vitsik. Šef ukrajinske obavještajne službe HUR, Kirilo Budanov, procjenjuje da je situacija 'iznimno teška'. Zbog rizika rotacija postrojbi gotovo je zaustavljena. Vojnici na prvim linijama ostaju tjednima, ponekad mjesecima, što opskrbu čini još zahtjevnijom i samo povećava potražnju za UGV-ovima.