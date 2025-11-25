Hrvatski Telekom gradi 5G mrežu za tri pametne zračne luke u Hrvatskoj

Hrvatski Telekom, kao vodeći partner , u okviru potprograma CEF Digital, Poziva '5G large scale pilots – 5G and Edge for Smart Communities – Works' prijavio je 'NextGen 5G Airports' u konzorciju sa zračnim lukama Zagreb, Zadar i Pula, tvrtkom Markoja te Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu. Projektne aktivnosti obuhvaćaju ulaganje u izgradnju privatne 5G mreže na području zračnih luka, što će omogućiti povećanje operativne učinkovitosti, sigurnosti i boljeg korisničkog iskustva.

'NextGen 5G Airports' je tek četvrti projekt s fokusom na aerodromsku infrastrukturu sufinanciran kroz CEF Digital. Od ukupno 128 sufinanciranih projekata u okviru prva tri Poziva, sufinancirana su tek tri projekta aerodroma na razini cijele EU.