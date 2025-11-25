Dio obveznog obrazovanja: Djeca u Kini uče o umjetnoj inteligenciji već od prvog razreda

Počevši od šeste godine , djeca će se s umjetnom inteligencijom upoznavati kao dio obveznog obrazovanja. Politiku, koju je najavila Pekinška općinska komisija za obrazovanje, a koju podržavaju nacionalne smjernice, opisuje se kao najopsežniji napor na svijetu za integraciju umjetne inteligencije u školske kurikulume.

Kina je od 1. rujna ove godine uvela obveznih najmanje osam sati učenja umjetne inteligencije godišnje u osnovnim i srednjim školama.

Program je osmišljen u fazama kako bi odgovarao razvoju učenika. Učenici osnovnih škola u dobi od 6 do 12 godina sudjelovat će u zabavnim, praktičnim aktivnostima poput programiranja malih robota i korištenja jednostavnih alata kako bi razumjeli osnove.

Učenici viših razreda osnovnih škola usredotočit će se na primjenu umjetnu inteligencije u svakodnevnom životu, istražujući primjere poput pametnih kućnih uređaja ili personaliziranih aplikacija za učenje. Do srednje škole učenici će početi učiti o konceptima strojnog učenja, sudjelovati u inovacijskim projektima i raspravljati o važnim etičkim pitanjima poput algoritamske pristranosti i nadzora.

Škole mogu odabrati podučavanje umjetne inteligencije kao zasebnog predmeta ili ga kombinirati s postojećim znanstvenim i IT tečajevima, s naglaskom na modelu 'učitelj-učenik-stroj' koji potiče suradnju i uključuje rasprave o etici.

Dio šire strategije

Ova velika reforma obrazovanja dio je šire kineske strategije prema kojoj do 2030. treba postati svjetskom predvodnicom u umjetnoj inteligenciji, cilj koji je prvi put postavljen u Planu razvoja umjetne inteligencije sljedeće generacije iz 2017. Očekuje se kako će umjetna inteligencija do kraja desetljeća svake godine dodati oko 600 milijardi američkih dolara kineskom gospodarstvu. Priprema sljedeće generacije ključna je za postizanje tog cilja.

Pilot programi koji su već testirani u 184 škole i usklađeni s vladinim planom Modernizacija obrazovanja 2035. Međutim, provedba se također suočava s izazovima.

Obuka učitelja i dalje je ograničena, a samo 58 posto edukatora do sada je prošlo usavršavanje u području umjetne inteligencije. Mnogim ruralnim školama, posebno u regijama poput Tibeta, i dalje nedostaju potrebni digitalni alati, što riskira proširenje jaza u obrazovanju između urbanih i ruralnih područja.

Prenapučene učionice, često s više od 45 učenika, mogle bi otežati praktično učenje, piše Asia Education Review.