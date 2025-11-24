ODRŽIVA MODA

Haljina o kojoj se priča: Bivša ministrica bila je tema večeri u ovoj kreaciji

24.11.2025 u 12:04

Nikolina Brnjac
Nikolina Brnjac Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Robert Gašpart
Zastupnica Europskog parlamenta Nikolina Brnjac ukrala je pozornost na svečanoj dodjeli Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada u Dubrovniku pojavivši se u spektakularnoj haljini domaćeg brenda u hit nijansi sezone i s potpisom domaćeg brenda

Na svečanoj dodjeli Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada za 2025. godinu u Dubrovniku zastupnica Europskog parlamenta Nikolina Brnjac postala je glavna modna tema večeri.

Za tu važnu prigodu odabrala je upečatljivu haljinu Krie Designa, brenda iza kojega stoji nagrađivana dizajnerica Kristina Burja, pionirka održive mode u Hrvatskoj.

Dugačka haljine bordo nijanse izrađena je od ekološki certificirane imitacije kože, materijala koji predstavlja budućnost održive mode.

Drapirani kroj s dugim rukavima i puf ramenima naglašava elegantnu siluetu, dok duboka bordo-ljubičasta boja donosi dozu glamura prikladnu za svečanu atmosferu. Ovim izborom Nikolina Brnjac je pokazala kako održivi dizajn itekako može zasjati na prestižnim pozornicama bez odricanja od luksuznog dojma.​​

Nikolina Brnjac i Kristina Burja
Nikolina Brnjac i Kristina Burja Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Privatni album

Zastupnicu Nikolinu Brnjac i dizajnericu Kristinu Burju već godinama povezuje zajednička priča o održivosti. Poznato je kako se Brnjac kroz svoj rad u Europskom parlamentu zalaže za održiva i dugoročna rješenja u turizmu te priuštivo stanovanje stavljeno u prvi plan na razini cijele Europske unije.

Nikolina Brnjac na svečanoj dodjeli Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada u Dubrovniku
Nikolina Brnjac na svečanoj dodjeli Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada u Dubrovniku Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Privatni album

S druge strane, Burja o održivosti progovara jezikom visoke mode širom svijeta koristeći inovativne materijale budućnosti te povezuje dizajn i estetiku s ekološkim projektima.​

