Uskoro poskupljuje važna naknada za vozače: Neki će plaćati i 255 eura

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predlaže povećanje osnovice naknade za uporabu javnih cesta s 28,50 na 40 eura. To bi, ovisno o kategoriji vozila, moglo značiti i značajna poskupljenja koja se plaćaju pri tehničkom pregledu. Za vozila najveće zapremnine motora cijena bi mogla porasti i do 255 eura, a očekuje se da će se naknada ubuduće usklađivati s inflacijom
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pustilo je u javno savjetovanje novi pravilnik po kojemu poskupljuje naknada za uporabu javnih cesta. Dosad se znalo da će naknada poskupjeti s 28,50 na 40 eura. No, postoji niz koeficijenata koji se množe s naknadom i daju konačnu cifru za plaćanje.
Riječ je o naknadi koju plaćaju vozači gotovo svih vrsta motornih vozila prilikom registracije, odnosno tehničkog pregleda u sklopu kojeg su lani za 15 posto poskupjele naknade za tehnički pregled i eko-test.
Znatna poskupljenja
Kako doznaje 24sata, vlasnike osobnih vozila čeka poskupljenje od oko 60 posto. Najlošije će proći vlasnici automobila s motorom zapremnine do 1000 kubičnih centimetara. Njima će naknada za uporabu javnih cesta poskupjeti s 24 na 38,40 eura.
Naknada za vozila s motorom do 1600 kubičnih centimetara će iznositi 79,60 eura, što je čak 30 eura više nego sada. Vlasnici najjačih automobila će plaćati između 159 i 255 eura godišnje.
Vlasnici lakih teretnih vozila će plaćati oko 28 posto višu naknadu, koja bi trebala iznositi od 80,40 do 237 eura. Naknada za kamione i šlepere će poskupjeti od 12 do 17 posto, a za autobuse od 12 do 19 posto. Vlasnici motocikala će, pak, plaćati 18 eura godišnje, dok će vlasnici mopeda proći besplatno.
Cijene se nisu mijenjale 22 godine
Iz resornog Ministarstva poručuju da je poskupljenje bilo nužno, jer su troškovi održavanja cesta znatno porasli, a cijena naknade se nije mijenjala još od 2003. godine.
"To je prihod Županijskih uprava na cestu i oni su tražili dizanje ove naknade jer jednostavno više nemaju dovoljno prihoda za ispunjavanje svoje zakonske obveze. Oni iz tog plaćaju i održavanje i zimsku službu. Niti ovako se neće moći u potpunosti zadovoljiti potrebe, ali će im se poboljšati financijska situacija. Riječ je o ukupno 21.000 kilometara cesta koje moraju održavati, a ovo im je prihod iz kojega to trebaju činiti. Sa zadržavanjem starih visina naknada to je jednostavno nemoguće. Samo ŽUC Ličko-senjske županije ima 1500 kilometara cesta", poručuju iz Ministarstvu prometa.
Uz pravilnik kojim se regulira iznos naknade za uporabu javnih cesta veže se još jedna novost. Naime, ta će se naknada od 2027. godine usklađivati ovisno o inflaciji u prethodnoj godini. Time bi županijske uprave za ceste trebale uprihoditi 77,4 milijuna eura više nego dosad, što znači da će im na raspolaganju godišnje biti 270 milijuna eura.