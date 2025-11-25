Uskoro poskupljuje važna naknada za vozače: Neki će plaćati i 255 eura

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predlaže povećanje osnovice naknade za uporabu javnih cesta s 28,50 na 40 eura. To bi, ovisno o kategoriji vozila, moglo značiti i značajna poskupljenja koja se plaćaju pri tehničkom pregledu. Za vozila najveće zapremnine motora cijena bi mogla porasti i do 255 eura, a očekuje se da će se naknada ubuduće usklađivati s inflacijom

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pustilo je u javno savjetovanje novi pravilnik po kojemu poskupljuje naknada za uporabu javnih cesta. Dosad se znalo da će naknada poskupjeti s 28,50 na 40 eura. No, postoji niz koeficijenata koji se množe s naknadom i daju konačnu cifru za plaćanje. Riječ je o naknadi koju plaćaju vozači gotovo svih vrsta motornih vozila prilikom registracije, odnosno tehničkog pregleda u sklopu kojeg su lani za 15 posto poskupjele naknade za tehnički pregled i eko-test.

Znatna poskupljenja Kako doznaje 24sata, vlasnike osobnih vozila čeka poskupljenje od oko 60 posto. Najlošije će proći vlasnici automobila s motorom zapremnine do 1000 kubičnih centimetara. Njima će naknada za uporabu javnih cesta poskupjeti s 24 na 38,40 eura. Naknada za vozila s motorom do 1600 kubičnih centimetara će iznositi 79,60 eura, što je čak 30 eura više nego sada. Vlasnici najjačih automobila će plaćati između 159 i 255 eura godišnje. Vlasnici lakih teretnih vozila će plaćati oko 28 posto višu naknadu, koja bi trebala iznositi od 80,40 do 237 eura. Naknada za kamione i šlepere će poskupjeti od 12 do 17 posto, a za autobuse od 12 do 19 posto. Vlasnici motocikala će, pak, plaćati 18 eura godišnje, dok će vlasnici mopeda proći besplatno.