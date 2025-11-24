Rijad i Washington jačaju AI savez, slijede ulaganja vrijedna milijarde dolara: Ovo su ključni projekti

Saudijska Arabija pokušava dodatno učvrstiti veze sa Sjedinjenim Državama i odmaknuti svoje gospodarstvo od nafte . Za američke tvrtke, bliskoistočna država odgovara na tri hitna problema za širenje umjetne inteligencije: financiranje, prostor i jeftina energija.

Humain - tvrtka za umjetnu inteligenciju koju podržava saudijski državni fond - najavila je niz partnerstava s istaknutim američkim tehnološkim tvrtkama, uključujući xAI, Cisco, AMD i Qualcomm.

Elon Musk je najavio kako će xAI razviti ogroman podatkovni centar u Saudijskoj Arabiji uz Humain. Planirani podatkovni centar od 500 megavata bio bi prvi veliki pogon te vrste xAI-ja izvan Sjedinjenih Država.

Partnerstvo će omogućiti raspoređivanje xAI-jevog robota za brbljanje Groka diljem Saudijske Arabije. Centar će pokretati čipovi tvrtke Nvidia. Nisu otkrivene daljnje pojedinosti o partnerstvu, no zapadni mediji pišu kako će SAD odobriti prvu prodaju naprednih AI čipova tvrtki Humain.

Za Amazon Web Services bi trebao biti sagrađen podatkovni centar od 100 megavata za Amazon Web Services, s mogućim proširenjem kapaciteta do gigavata, koji će također biti pokretan Nvidijinom infrastrukturom. U AWS-u planiraju osigurati, implementirati i upravljati s do 150.000 AI akceleratora u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.

Zauzvrat su američke vlasti prihvatile ulogu u iskupljenju princa Muhameda bin Salmana zbog njegove uloge u ubojstvu kolumnista Washington Posta Jamala Khashoggija. Kraljević je najavio kako će Saudijska Arabija uložiti bilijun dolara u SAD, što je značajno više nego prethodno najavljenih 600 milijardi dolara, piše CNN Business.