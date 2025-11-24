Papa: 'AI nikada neće zamijeniti jedinstven dar koji vi predstavljate svijetu. Koristite ga mudro'

Upitan kako uskladiti upotrebu pametnih telefona i društvenih mreža sa 'stvaranjem vjerskih veza izvan ekrana', Papa je istaknuo da tehnologija donosi mnogo dobrog – pomaže u povezivanju, nudi alate za molitvu, čitanje Biblije i dijeljenje Evanđelja.

Tijekom gotovo sat vremena Papa je odgovarao na pitanja pet srednjoškolaca – Mie Smothers iz nadbiskupije Baltimore, Ezequiela Poncea iz Los Angelesa, Christophera Pantelakisa iz Nevade, Micah Alcisa s Havaja i Elise Wing iz nadbiskupije Dubuque – koja su pripremljena unaprijed u suradnji s drugim učenicima i odraslima.

Na početku obraćanja Papa je izdvojio svetog Augustina kao osobnog uzora. 'Tražio je sreću posvuda, ali ništa ga nije ispunjavalo dok nije otvorio srce Bogu', rekao je papa Lav XIV. , citirajući Augustinovu misao: 'Za sebe si nas stvorio, Gospodine, i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi.'

'Ali, koliko god bila korisna, tehnologija nikada ne može zamijeniti stvarne odnose. Zagrljaj, rukovanje, osmijeh – to se ne može prenijeti ekranom, a nužno je za ljudskost', poručio je.

Kao primjer je naveo svetog Carla Acutisa, koji je koristio internet za promicanje euharistijske pobožnosti, ali je 'strogo ograničavao vrijeme provedeno online, odlazio je na misu, klanjao se pred Presvetim i služio siromašnima. Budite promišljeni u svom vremenu pred ekranom. Neka tehnologija služi vašem životu, a ne obrnuto', rekao je mladima.

Upitan je i kako odgovorno koristiti ChatGPT i druge oblike umjetne inteligencije. Papa je naglasio da se već dugo zalaže za etičke smjernice i zaštitu mladih, ali da sama pravila nisu dovoljna. 'Sigurnost nije samo stvar regulacije. To je pitanje odgoja i osobne odgovornosti. Filtri i smjernice mogu pomoći, ali ne mogu birati umjesto vas', rekao je.

'Koristite umjetnu inteligenciju na način koji vas potiče na rast, nikada tako da umanjuje vaše dostojanstvo ili poziv na svetost. AI može vrlo brzo obrađivati informacije, ali ne može zamijeniti ljudsku inteligenciju. I nemojte tražiti da radi vaše domaće zadaće.'

Dodao je da AI 'ne razlikuje što je uistinu ispravno, a što pogrešno', niti može osjećati iskreno divljenje pred Božjom kreacijom. 'Budite oprezni. Koristite ga tako da, ako sutra nestane, i dalje znate razmišljati, stvarati, djelovati i graditi autentična prijateljstva. AI nikada neće zamijeniti jedinstven dar koji vi predstavljate svijetu.'