Zemlju je prije tjedan okrznuo asteroid. Nismo ni primijetili, sve dok nije prozujio nad Antarktikom

Asteroid 2025 TF prozujio je nad Antarktikom tijekom 1. listopada na visini od oko 428 kilometara . To je drugi prolazak po blizini dosad - najbliže nam je došao 2020 VT4 u studenom 2020, godine, na samo 368 kilometara .

Zemlju je prošli tjedan okrznuo maleni asteroid . Prošao je pored nas u zoni u kojoj se kreće Međunarodna svemirska postaja (ISS) , čija putanja varira između 370 i 460 kilometara nadmorske visine.

Nije došlo do udara. Povremeno će neki od tih svemirskih tijela uspostaviti kontakt s atmosferom, izgorjeti malo mase i odskočiti poput kamena s površine vode. Zemlja je u svojoj povijesti dugoj 4,5 milijardi godina vjerojatno imala i bliže susrete, kao i sudare poput onog koji je potaknuo izumiranje dinosaura.

Čak i kad bi se našao na putanji za koliziju sa Zemljom, 2025 TF ne bi bio razlog za brigu. Širok je tek između jednog i tri metra, pa bi uglavnom sagorjeo u atmosferi. Eventualno bi iza njega ostao mali meteorit.

Nije otkriven sve dok već nije prošao Zemlju. Zvjezdarnica Kitt Peak-Bok u američkoj saveznoj državi Arizoni prva je izvijestila o njegovom prolasku, ali su ga kasnije pratili putem podataka koje je prikupio Catalina Sky Survey, a u kojem su ga zabilježili samo dva sata nakon najbližeg prolaza.

Vjerojatno će se vratiti za još jedan susret, nekad u travnju 2087. godine, kad će se zadržati na oko osam milijuna kilometara od Zemlje. To je 21 put dalje nego Mjesec, piše Science Alert.