Znakovi života? Saturnov mjesec Enceladus nudi novu nadu da nismo sami

'Zato volim Enceladus – na istom mjestu u isto vrijeme ima sve potrebne uvjete za nastanak i opstanak života', rekla je dr. Caroline Freissinet iz francuskog Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (CNRS).

Znanstvenici su ovoga tjedna objavili da se povećala vjerojatnost da Saturnov mjesec Enceladus može biti pogodan za život, nakon što je nova studija otkrila da izbacuje u svemir mnogo širi spektar organskih, ugljikom bogatih spojeva nego što se ranije pretpostavljalo.

Dugo je potraga za životom izvan našeg Sunčevog sustava zaokupljala maštu znanstvenika i javnosti - od egzoplaneta koji bi mogli biti nastanjivi do zagonetnih međuzvjezdanih objekata poput kometa Oumuamua. No najnovija istraživanja sugeriraju da bi tragovi izvanzemaljskog života mogli biti pronađeni mnogo bliže nego što mislimo, unutar Sunčevog sustava.

Saturnov mjesec je enigma

Prema njezinim riječima, Enceladus ima sve ključne sastojke za razvoj života: složene organske molekule, duboki ocean tekuće vode ispod ledene kore i hidrotermalne otvore koji bi mogli pružati energiju potrebnu za biološke procese. Uz to, pH vrijednost, salinitet i temperatura oceana na Enceladusu nalaze se unutar granica pogodnih za život.

Freissinet je istaknula da bi potraga za životom trebala obuhvatiti i egzoplanete izvan Sunčevog sustava, ali je upozorila na brojne izazove koje nosi takav pristup. Detekcija života na udaljenim svjetovima uvelike ovisi o kemijskim tragovima u atmosferi planeta, što znači da bi samo planeti s dovoljno velikim biološkim utjecajem mogli biti otkriveni. 'Da bi se život otkrio s takve udaljenosti, on mora promijeniti cijeli planet. Manje lokalne biosfere koje ne ostavljaju globalne tragove mogle bi nam potpuno promaknuti', objasnila je.

Veza između Enceladusa i egzoplaneta

Dr. Nathalie Cabrol, direktorica Centra Carl Sagan pri Seti institutu, složila se s time i naglasila da je glavni problem kod egzoplaneta u tome što znanstvenici vrlo malo znaju o njihovim stvarnim uvjetima. 'Kad govorimo o egzoplanetima, jednostavno ne poznajemo njihov okoliš, pa su zbog toga tijela unutar Sunčevog sustava mnogo bolji kandidati jer ih možemo izravno istražiti.'

Enceladus, koji se nalazi 1,27 milijardi kilometara od Zemlje, već je privukao pozornost NASA-e i Europske svemirske agencije (ESA). Obje agencije planiraju misije koje će detaljno istražiti površinu i atmosferu mjeseca, a Freissinet radi na razvoju instrumenata za otkrivanje molekula koje bi mogle ukazivati na život.

Međutim Enceladus nije jedini kandidat za život u Sunčevom sustavu. Jupiterov mjesec Europa također posjeduje ocean skriven ispod debele ledene kore i smatra se jednim od najizglednijih mjesta na kojima bi mogli postojati jednostavni oblici života.

Otkriće bez presedana

'Vjerujem da ćemo upravo u Sunčevom sustavu pronaći prve dokaze o životu', rekla je Freissinet. Znanstvenici naglašavaju da istraživanja Sunčevog sustava i egzoplaneta nisu suprotstavljena, već se nadopunjuju. Kako je istaknula Cabrol, naš sustav služi kao prirodni laboratorij za testiranje hipoteza i razvijanje modela koji se kasnije mogu primijeniti na udaljene svjetove.

'Proučavanje vlastitog dvorišta uvijek je dobitna kombinacija', rekao je dr. Jörn Helbert, voditelj odjela za Sunčev sustav pri ESA-i. 'Enceladus je izvrstan primjer nebeskog tijela koje pokazuje tragove mogućeg života, odnosno one koje tražimo i kod egzoplaneta.'

Helbert je dodao da bi otkriće tragova života na Enceladusu moglo dodatno potaknuti potragu izvan Sunčevog sustava, a suprotan rezultat, odnosno izostanak života unatoč povoljnim uvjetima, mogao bi dovesti do revizije onoga što nazivamo 'nastanjenost'.

Freissinet zaključuje da bi pronalazak života bilo gdje osim na Zemlji imao duboke posljedice: 'Ako pronađemo život bilo gdje drugdje u Sunčevom sustavu, to bi značilo da nije slučajan. To bi značilo da je posvuda u galaksiji.'