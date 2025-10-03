Nova obrambena elita 'ubija' vojne gigante: Vrti se neviđena lova

Silicijska dolina postala je središte novog vala obrambenih startupova te oni privlače milijarde dolara ulaganja i mijenjaju lice američke nacionalne sigurnosti

Među predvodnicima je Anduril Industries, čija je vrijednost nakon posljednje runde financiranja dosegnula 30,5 milijardi dolara. Riječ je o jednoj od tvrtki koje investitori i analitičari nazivaju neoprimes – novim izazivačima koji pomiču granice i konkuriraju tradicionalnim izvođačima poput Lockheed Martina, Northrop Grummana, Boeinga, General Dynamicsa i RTX-a (bivši Raytheon). 'Više novca nego ikad odlazi na ono što zovemo neoprimes', izjavio je za CNBC Jameson Darby, suosnivač i direktor za autonomne sustave u investicijskom kolektivu MilVet Angels (MVA). 'Iako je to još uvijek mali dio ukupnog proračuna, trend je izrazito pozitivan.' Uz Anduril, među tvrtkama koje izazivaju dominaciju starih divova spominju se SpaceX i Palantir Technologies.

Brži, lakši i orijentirani na softver Za razliku od tradicionalnih izvođača, novi startupovi djeluju brže, agilniji su i u središte stavljaju softver, a njihovi proizvodi često popunjavaju kritične tehnološke praznine, presudne za nacionalnu sigurnost. 'Mnogo njih razvija tehnologije koje imaju dvostruku primjenu, komercijalnu i vojnu', istaknula je Ernestine Fu Mak, suosnivačica MVA-e i osnivačica fonda rizičnog kapitala Brave Capital. Prema podacima JPMorgana, američki su obrambeni startupovi u prvoj polovici ove godine prikupili oko 38 milijardi dolara ulaganja. Ako se to nastavi ovim tempom, mogli bi nadmašiti i rekord iz 2021. godine. Nova bojišta: Cyber i svemir Kako se svjetski sigurnosni pejzaž mijenjao, američko Ministarstvo obrane označilo je niz ključnih tehnologija: hipersonično oružje, energetsku otpornost, svemirske sustave, integrirano nadziranje i kibernetičku sigurnost.

'U razdoblju nakon 11. rujna cijeli je Pentagon bio usmjeren na globalni rat protiv terorizma, a borili smo se protiv pobunjenika i gerilaca najčešće niskotehnološkim oružjem', rekao je Darby. No danas je, dodaje Fu Mak, fokus na natjecanju velikih sila: 'Bojište se mijenja i traže se nove tehnologije. Ratovi se više ne vode samo na kopnu, moru i u zraku, nego i u kibernetičkom prostoru i svemiru, jer su postali nova polja sukoba.' Dio startupova iz Silicijske doline ne razvija samo oružje, nego i tehnologije dvostruke primjene, poput umjetne inteligencije i autonomnih sustava. 'Takve tehnologije imaju široku komercijalnu primjenu, ali u vojnom kontekstu mogu značajno pojačati sposobnosti', rekao je Darby. 'Pentagon ih sve brže testira i usvaja, šaljući jasnu poruku investitorima i industriji da ih američka vojska treba.' Prema Fu Mak, upravo ta usmjerenost države stvara strategiju i putokaz za ulagače i poduzetnike. 'Nova garda' investitora i inovatora U rujnu je MVA službeno izašao iz stealth faze, nakon što je od 2021. godine ulagao u vodeće obrambene startupove. Danas taj kolektiv broji oko 250 članova, a među njima su osnivači tehnoloških kompanija, financijaši s Wall Streeta, bivši vojni zapovjednici, obavještajni dužnosnici i pripadnici specijalnih postrojbi. Dosad su ulagali u tvrtke poput Andurila, Shield AI-a, Hermeusa, Ursa Majora i Aetherfluxa. 'Vjerujemo da neoprimes ne mogu postojati u vakuumu. Potrebni su ljudi; oni koji donose tehničku stručnost, dubok osjećaj misije i raznolike talente. Zajedno čine ono što nazivamo novom gardom', istaknula je Fu Mak.