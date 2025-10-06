Musk kontrolira svemir, a Europa nema ni plan B? 'Previše ovisimo o SpaceX-u'

No Liautaud ističe da Europa i dalje zaostaje u području lansiranja satelita i svemirske obrane, gdje je SpaceX postao 'dominantna sila', prenosi Financial Times.

Europska ulaganja u obrambene tehnološke startupove ove su godine snažno porasla, potaknuta rastom vojnih proračuna država članica NATO-a nakon ruske invazije na Ukrajinu . To je dovelo do pojave desetaka novih kompanija koje razvijaju dronove, softver za bojišnicu i druge vojne tehnologije.

Bernard Liautaud, partner u investicijskom fondu Balderton Capital, koji je podržao uspješne europske tehnološke kompanije poput Revoluta, izjavio je da će se velik dio buduće vojne nadmoći voditi u svemiru . 'Europske zemlje previše ovise o Sjedinjenim Državama, gdje je SpaceX postao dominantan u tržištu lansiranja i satelitskih komunikacija. To je ogroman rizik. Moramo postati samodostatni', rekao je Liautaud.

Balderton ulaže u europske svemirske projekte

Fond Balderton Capital, osnovan prije 25 godina kao ogranak američkog Benchmarka, a od 2007. potpuno neovisan, do sada je uložio u više od 250 startupova, uključujući fintech Revolut, robotičku tvrtku Wayve i proizvođača mobilnih igara Dream Games. Posljednjih godina fond se sve više usredotočuje na ulaganja koja naziva 'suverenim europskim projektima', poput Proxima Fusiona (nuklearna fuzija) i Quantum Systemsa (proizvođač dronova).

Prošle je godine Balderton sudjelovao u investiciji vrijednoj 160 milijuna dolara u The Exploration Company, francusko-njemački svemirski startup koji razvija svemirske kapsule za prijevoz tereta do Međunarodne svemirske postaje (ISS), rakete i letjelice za slijetanje na Mjesec.

Osnivačica kompanije, Helene Huby, bivša direktorica Airbusa, izjavila je na Italian Tech Weeku da je svemir 'ogromno tržište' potaknuto razvojem telekomunikacija, promatranja Zemlje i obrane, ali da je Europa u ovom trenutku slaba u izgradnji svemirske infrastrukture. 'Moramo priznati da smo u Europi još uvijek vrlo ranjivi kad je riječ o svemirskoj infrastrukturi', upozorila je Huby.

Svemirska utrka i rizik za Europu

Glavni europski izazivači suočeni su s teškom konkurencijom. SpaceX, koji su investitori nedavno procijenili na oko 400 milijardi dolara, i dalje je daleko ispred, dok su drugi veliki američki igrači poput Blue Origina Jeffa Bezosa snažno potpomognuti kapitalom i državnim ugovorima.

Suranga Chandratillake, partner u Baldertonu, rekao je da ulaganje u obrambene i svemirske startupove zahtijeva drugačiji pristup riziku od tradicionalnog venture kapitala. Ipak, dodaje, činjenica da se startupovi danas aktivno uključuju u vladine programe obrambene nabave pokazuje koliko se europski tehnološki ekosustav promijenio.

'Prije 25 godina Europa bi se rijetko okrenula startupovima kako bi rješavala ovakve probleme. Danas su oni ključan dio rješenja', zaključio je Chandratillake.