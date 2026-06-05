Želite se riješiti prikaza oglasa na iPhoneu? Evo alata koji vam može pomoći u tome

To se sada mijenja zahvaljujući novoj značajki iOS-a 26, nazvanoj URL filtri. Ona omogućuje programerima blokiranje ili dopuštanje URL zahtjeva provjerom tih URL-ova na vlastitom internom popisu te proširivanje dosega izvan Safarija kako bi se mogli blokirati oglasi i u drugim aplikacijama.

Kako biste blokirali one koje vidite u Appleovim aplikacijama, morali ste instalirati VPN ili blokator temeljen na DNS-u, što ima svoje nedostatke i ograničenja.

Iako je u operativni sustav iOS dodana podrška za blokatore prije otprilike deset godina, te aplikacije ne pomažu puno za oglase izvan web preglednika Safari.

Kako URL filtri poboljšavaju blokatore oglasa na iOS-u?

Nekoliko je prednosti korištenja blokatora oglasa s omogućenim URL filtrima. Nova značajka je bolja za privatnost jer aplikacije koje koriste URL filtre ne mogu pristupiti vašim podacima o prometu. Na taj način blokator oglasa može spriječiti njihov prikaz bez uvida u ono što radite.

URL filtri također smanjuju izglede za probleme s web stranicama jer značajka blokira URL-ove jedan po jedan umjesto cijelih domena.

Osim toga, uz VPN, DNS blokator ili iCloud Private Relay možete koristiti blokator oglasa koji podržava URL filtre i ne morate birati između tih opcija. Jedan od takvih blokatora je Wipr 2, u koji je ugrađena značajka Filtr, a koristi URL filtre iOS-a 26 za blokiranje oglasa izvan Safarija.

Ovo bi trebalo raditi s mnogim aplikacijama koje prikazuju oglase, uključujući preglednike trećih strana poput Googleova Chromea.

URL filtri imaju ograničenja

Nažalost, Filtr ne može blokirati oglase koji se prikazuju putem vlastitih mreža aplikacija, što uključuje platforme poput YouTubea, LinkedIna, Reddita, Facebooka i Instagrama.

Zaobilazno rješenje je korištenje mobilnih web stranica aplikacija jer blokatori poput Wipra 2 mogu blokirati oglase što se prikazuju u Safariju.

Ako ih ne želite platiti, možete koristiti kombinaciju aplikacija za besplatno blokiranje oglasa. Tako bi uBlock Origin za Safari trebao pokriti većinu potreba prosječnog korisnika, a možete ga kombinirati s besplatnim blokatorom temeljenim na DNS-u, kao što je NextDNS, kako biste pokrili oglase u drugim aplikacijama, piše Life Hacker.