Udar s boka: Trumpova administracija gura deklaraciju UN-a protiv Europske unije

Pred Općom skupštinom UN-a mogla bi se naći deklaraciju koja kritizira Unijinu regulaciju uglavnom američkih tehnoloških tvrtki

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa iskoristit će nadolazeću Opću skupštinu Ujedinjenih naroda kako bi progurala globalnu deklaraciju o 'slobodi izražavanja' za koju europski zakonodavci kažu kako je ne baš suptilna kritika njihove regulacije uglavnom američkih tehnoloških tvrtki. U medijima se pojavio nacrt zajedničke deklaracije koju su SAD počele distribuirati u nadi kako će je potpisati šefovi vlada na događaju na marginama godišnjeg sastanka Ujedinjenih naroda u rujnu.

Verzija dokumenta koju prenosi Politico osuđuje 'nove zakone' i 'regulatorne okvire', za koje tvrdi kako ugrožavaju slobodu govora diljem svijeta u 'povijesno demokratskim zemljama'. Potpisnici se moraju 'obvezati' kako će 'priznati kako kažnjavanje navodno lažnog govora' poput 'dezinformacija', 'pogrešnih informacija' ili 'govora mržnje' može ugroziti 'slobodu izražavanja', osim ako taj sadržaj izravno potiče nasilje. Nacrt također pokušava zaštititi online platforme od obveze intervencije u online sadržaj. Potpisnici se trebaju 'obvezati kako će izbjegavati nametanje obveza pružateljima usluga koje rezultiraju prekomjernim uklanjanjem ili zaštićenim govorom putem pravnog ili regulatornog pritiska'. Vlade se također trebaju složiti kako neće zahtijevati od platformi online 'proaktivno moderiranje sadržaja' koji spada u određene kategorije govora. Navedene kategorije zaštićenog govora u nacrtu izjave uključuju politički diskurs i vjerski govor, ali i nekoliko područja koja su ključna za pokret MAGA: 'diskurs o izbornim procesima', uključujući zabrinutost o 'sustavima brojanja glasova'; 'znanstveni, akademski i intelektualni diskurs, uključujući mišljenja i nove teorije o javnom zdravlju', kao i 'statistički, biološki ili empirijski potkrijepljene činjenice, čak i kada takve činjenice osporavaju službena tijela ili su politički nezgodne'. U objavi na društvenoj mreži X američka državna podtajnica za javnu diplomaciju Sarah Rogers potvrdila je postojanje nacrta dokumenta o 'slobodi izražavanja', izrađen kao dio nedavnih razgovora u OECD-u.

Receiving some media queries about a draft joint statement on free expression which my office circulated in the margins of OECD — so I thought I’d address this directly:



When it comes to freedom of speech, there’s a lot of attention paid to viral controversies dividing America… — Under Secretary of State Sarah B. Rogers (@UnderSecPD) July 16, 2026