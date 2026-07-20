Beskrajno skrolanje može vam oštetiti važan dio ruke. Evo što vam može pomoći

Ako se ne liječi, ponavljajuće naprezanje može se razviti u bolest karpalnog tunela, artritis ili De Quervainov tenosinovitis.

Način na koji koristimo pametne telefone uništava nam ruke te može uzrokovati bol. Liječnici ipak kažu da nekoliko jednostavnih promjena može napraviti razliku. Palac za slanje poruka krovni je naziv za niz bolova povezanih s pametnim telefonom: ukočenost, pulsiranje oko zgloba i osjećaj klika pri savijanju tog prsta.

Današnji pametni telefoni veći su i teži od svojih prethodnika, a način na koji ih koristimo također se promijenio. Upozorenja nisu novost – BlackBerryjev palac bio je česta pritužba prije dva desetljeća – ali sama količina vremena provedenog pred ekranom učinila je bolove zbog prekomjerne upotrebe raširenima.

Držanje zapešća i laktova satima u istom položaju uzrokuje bol u podnožju palca i zapešća prilikom korištenja telefona, a opterećuje i druge prste.

Što može pomoći?

Najjednostavnije rješenje je ograničiti vrijeme provedeno pred ekranom ili napraviti kratke pauze između skrolanja. Ako se to čini nerealnim, pokušajte promijeniti ruku, koristiti kažiprst umjesto palca ili promijeniti način držanja uređaja.

Ugrađene značajke pristupačnosti također mogu pomoći. Pretvaranje glasa u tekst smanjuje napor pri tipkanju dok povećanje veličine teksta znači da više ne morate držati telefon tako blizu lica.

Prstenasti i kružni hvat ravnomjernije raspoređuje težinu telefona u ruci.

Svakodnevno istezanje može ublažiti bol u ruci nakon dugog vremena provedenog pred ekranom. Savijte tako zglob naginjući dlan prema sebi i od sebe, koristeći drugu ruku za lagani otpor.

Kruženje palčevima i savijanje svakog prsta pojedinačno također pomaže.

Ako se pojavi bol u podnožju palca, stavite ruku ravno na površinu i odmaknite taj prst od ostalih, držeći ga u tom položaju oko 30 sekundi.

Ako bol, utrnulost ili trnci potraju unatoč smanjenom vremenu provedenom pred ekranom i lijekovima poput ibuprofena ili leda, obratite se liječniku.

Stalno korištenje mobitela može pogoršati postojeći artritis palca, izazvati De Quervainov tenosinovitis ili uzrokovati okidački palac – bolan osjećaj hvatanja pri njegovu savijanju uzrokovan upalom tetive.

Kratka stanka za podešavanje držanja može se činiti beznačajnom, no s vremenom može napraviti osjetnu razliku, piše Euro News.