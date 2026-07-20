Tuga u obitelji Sabine Glasovac: 'Teško se pomiriti...'

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac na društvenim mrežama potvrdila je tužnu vijest. Naime, preminuo je njen bratić, poznati našički kirurg Samir Haj Barakat. Od njega se oprostila dirljivom objavom na društvenim mrežama.

'Za let si, dušo, stvorena… Dragi moj, predragi braco i prijatelju, teško se pomiriti s činjenicom da si otišao, ali nadam se da si konačno našao svoj mir', poručila je.