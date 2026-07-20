Tuga u obitelji Sabine Glasovac: 'Teško se pomiriti...'

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac potvrdila je da joj je preminuo bratić, kirurg Samir Haj Barakat
Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac na društvenim mrežama potvrdila je tužnu vijest. Naime, preminuo je njen bratić, poznati našički kirurg Samir Haj Barakat. Od njega se oprostila dirljivom objavom na društvenim mrežama.
'Za let si, dušo, stvorena… Dragi moj, predragi braco i prijatelju, teško se pomiriti s činjenicom da si otišao, ali nadam se da si konačno našao svoj mir', poručila je.
Haj Barakat je preminuo u 47. godini. Nekoliko puta je dobio priznanje Najdoktor za svoj rad u Općoj županijskoj bolnici Našice, a bio je i politički aktivan.
Kako piše ICV proteklih je godina obnašao dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskog vijeća Grada Našica. Sprovod će biti u srijedu, 22. srpnja, u 14 sati, na gradskom groblju u Našicama.