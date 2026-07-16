Želite predložiti novi emoji? Nemate još puno vremena, evo kako to učiniti

No, odakle novi emojiji uopće dolaze? Što ako želite predložiti jedan ili njih nekoliko? Pogledajmo kako to funkcionira.

Za 2027. godinu predviđeno je dodataka za katalog emotikona, uključujući Cracking Face, Leftworths Thumb Sign, Rightworths Thumb Sign, Monarch Butterfly, Pickle, Lighthouse, Meteor, Eraser i Net With Handle.

Sljedećeg proljeća primijetit ćete nekoliko novih emojija na iPhoneu ili uređaju s operativnim sustavom Android.

Za početak, tu odluku ne donose organizacije već pojedinci. I da, možete u tome sudjelovati. Za emojije se brine Unicode Consortium, koji svoje korijene vuče još iz 1991. godine. Iako je odgovoran za razvoj i održavanje emojija, on zapravo ne smišlja nove. Ideje dolaze od stvarnih ljudi izvan konzorcija, a ne iz samog konzorcija.

Znači li to kako im možete tek tako poslati e-poštu s popisom briljantnih ideja za nove emojije? Ne baš. Možete im se obratiti, ali trebate biti spremni na pridržavanje strogog skupa smjernica.

Dobar prvi korak je provjera je li emoji kojeg ste zamislili već odobren (ili možda odbijen). Prelistajte službenu stranicu konzorcija Emoji Proposals Status, gdje ćete naći popis svih prijedloga službeno poslanih i zaprimljenih od 2015.

Recimo, akne su odbijene 2020., kanabis 2019., a mRNA 2022.

Pravila za prijedlog emotikona

Sve što je konzorcij odbio u posljednje četiri godine ne ispunjava uvjete za ponovni pregled. Sve što je odbijeno prije toga može biti ponovno razmatrano.

Prijedlog mora slijediti službeni format. Konzorcij ima nacrt na stranici sa smjernicama, koji otprilike izgleda ovako:

Naslov: Prijedlog za emotikon [unesite ime ovdje].

Prijedlog za emotikon [unesite ime ovdje]. Podnositelj: [vaše ime ovdje].

[vaše ime ovdje]. Datum: [današnji datum ovdje].

[današnji datum ovdje]. Identifikacija: Ključne riječi za vaš emotikon i njegovu predloženu kategoriju.

Ključne riječi za vaš emotikon i njegovu predloženu kategoriju. Slike: Uključite primjere slika prema određenom skupu pravila, kao i svoje licence kako biste dokazali posjedovanje prava ili dopuštenja za njihovo korištenje.

Također trebate priložiti argumente za uključivanje, poput mogućeg korištenja za izražavanje više koncepata, korištenja skupa s drugim emotikonima, uvođenjem nečeg novog, čitljivosti i razlikovanje u odnosu na druge emojije.

U prilog će vam ići i ako je novi emoji moguće često koristiti, ako će popuniti trenutno nepotpunu kategoriju i ako je potreban za kompatibilnost s drugim platformama.

Svakako trebate obratiti pozornost na to je li emotikon kojeg predlažete:

već uvršten

previše specifičan

otvoren različitim tumačenjima

trendovski

pokriven postojećim emotikonom.

Prijave nisu otvorene tijekom cijele godine.

Za 2026. godinu konzorcij je otvorio natječaj 2. travnja i planira ih zatvoriti 31. srpnja. To znači kako imate samo nekoliko tjedana za slanje prijave, piše Life Hacker.