VIDEO NASA objavila spektakularan timelapse Marsa

Svemirska letjelica Psyche započela je približavanje Marsu 2. svibnja, a najbliže je planetu prošla 15. svibnja, na oko 4600 kilometara visine. Tijekom tog razdoblja njezina višespektralna kamera snimila je tisuće fotografija koje je NASA sada spojila u timelapse.

Video prikazuje Mars od tankog srpa pri dolasku, preko detaljnih prikaza njegove površine, pa sve do pogleda na južni ledeni pol dok se letjelica udaljavala od njega.