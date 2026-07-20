VIDEO NASA objavila spektakularan timelapse Marsa

NASA je objavila spektakularni timelapsa Marsa, od tisuća fotografija snimljenih tijekom preleta letjelice Psyche, koja je u svibnju prošla pokraj Crvenog planeta kako bi iskoristila njegovu gravitaciju za ubrzanje na putu prema istoimenom asteroidu. Osim impresivnih prizora Marsa i njegova južnog ledenog pola, prelet je poslužio za testiranje znanstvenih instrumenata koji će istraživati asteroid Psyche
Svemirska letjelica Psyche započela je približavanje Marsu 2. svibnja, a najbliže je planetu prošla 15. svibnja, na oko 4600 kilometara visine. Tijekom tog razdoblja njezina višespektralna kamera snimila je tisuće fotografija koje je NASA sada spojila u timelapse.
Video prikazuje Mars od tankog srpa pri dolasku, preko detaljnih prikaza njegove površine, pa sve do pogleda na južni ledeni pol dok se letjelica udaljavala od njega.
NASA i Psyche
NASA-ina letjelica Psyche putuje prema neobičnom metalnom asteroidu 16 Psyche, koji je 17. ožujka 1852. godine otkrio talijanski astronom Annibale de Gasparis te mu nadjenuo ime po grčkoj božici duše koja se rodila kao smrtnica i udala za boga ljubavi Erosa. Misija Psyche lansirana je 2023. godine, a cilj joj je stići do istoimenog asteroida smještenog u pojasu između Marsa i Jupitera. On je iznimno zanimljiv zato što se možda radi o ogoljeloj metalnoj jezgri davno uništenog protoplaneta i jedinstvenoj prilici za uvid u unutrašnjost planeta sličnih Zemlji ili Marsu.
Problem je u tome što je asteroid udaljen oko 3,6 milijardi kilometara, pa je NASA ubacila prelet pokraj Marsa kako bi letjelica dobila dodatno ubrzanje bez trošenja goriva.
Gravitacija Marsa ubrzala putovanje
NASA je iskoristila gravitaciju Marsa kako bi povećala brzinu letjelice i preciznije usmjerila njezinu putanju prema glavnom odredištu – metalnom asteroidu Psyche u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. Takav gravitacijski manevar omogućio je uštedu pogonskog goriva za višegodišnje putovanje kroz Sunčev sustav.
Dolazak letjelice do asteroida očekuje se 2029. godine. Jim Bell sa Sveučilišta Arizona, voditelj razvoja kamere u misiji Psyche, rekao je da je instrument tijekom preleta vrlo uspješno radio. 'Kamera je besprijekorno radila i snimila neke rijetko viđene prizore Crvenog planeta', rekao je Bell.
Dodao je da su znanstvenici tijekom preleta uspjeli provjeriti preciznost i ispravnost kamere, njezinu osjetljivost na raspršenu svjetlost te iz velike udaljenosti uočiti Marsove prirodne satelite Phobos i Deimos, a to će im iskustvo poslužiti kao priprema za potragu za eventualnim manjim satelitima oko asteroida Psyche kada letjelica stigne na svoje odredište 2029. godine.